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  • Upplev fantastiska bilder med levande färger
  • Upplev fantastiska bilder med levande färger
  • Upplev fantastiska bilder med levande färger
  • Upplev fantastiska bilder med levande färger

Utgått

LCD-skärm

190V3SB5/00

Upplev fantastiska bilder med levande färger
Upplev levande LCD-bilder med den här snygga och blanka skärmen.
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Upplev fantastiska bilder med levande färger

  • V-line

  • 19 tum (48,3 cm)

SmartContrast 10 000 000:1 för otroligt fylliga svarta detaljer

SmartContrast 10 000 000:1 för otroligt fylliga svarta detaljer

Du vill ha den LCD-TV som ger bäst kontrast och de mest levande bilderna. Philips avancerade videohantering kombinerat med unik extrem nedtoningsteknik och bakgrundsljusförstärkningsteknik resulterar i levande bilder. SmartContrast ökar kontrasten med utmärkt svärta och precis återgivning av mörka nyanser och färger. Det ger en ljusstark och levande bild med hög kontrast och levande färger.

Enkel inställning av skärmprestanda med SmartControl Lite

SmartControl Lite är nästa generations programvara för 3D-ikonbaserad GUI-bildskärmskontroll. Det gör att användaren kan finjustera de flesta parametrarna på bildskärmen, till exempel färg, ljusstyrka, skärmkalibrering, multimedia, ID-hantering osv. med musen.

Attraktiv, tunn och blank design

Tekniska specifikationer

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