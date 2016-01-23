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Utgått
V-line
19 tum (48,3 cm)
Vita lysdioder är enheter med USB-minne som uppnår fullständig och konsekvent ljusstyrka snabbare, vilket ger kortare starttid. Lysdioder är kvicksilverfria, vilket ger en miljövänlig återvinnings- och kasseringsprocess. Lysdioder ger bättre nedtoningskontroll av LCD-bakgrundsbelysningen, vilket ger ett mycket högt kontrastförhållande. Dessutom blir färgåtergivningen suverän tack vare en konsekvent ljusstyrka över hela skärmen.
SmartControl Lite är nästa generations programvara för 3D-ikonbaserad GUI-bildskärmskontroll. Det gör att användaren kan finjustera de flesta parametrarna på bildskärmen, till exempel färg, ljusstyrka, skärmkalibrering, multimedia, ID-hantering osv. med musen.
SmartContrast är en teknik från Philips som analyserar det du tittar på, automatiskt justerar färgerna samt kontrollerar bakgrundsljusets intensitet så att kontrasten dynamiskt förbättras. På så sätt får du bästa möjliga digitala bilder och videor, och du drar även nytta av det när du spelar spel där mörka nyanser visas. När du väljer ekonomiläget justeras kontrasten och bakgrundsljudet finjusteras, vilket ger en perfekt visning av de program du använder dagligen på kontoret samtidigt som energiförbrukningen sänks.
4.6
av 5
7
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Phillbm
23/01/2016
United Kingdom
Verifierad köpare
Easy Set Up
This monitor was very easy to set up and the colours are clear and bright. I like the non-reflective matte screen which is much better than the glossy screens normally fitted on laptops, and I also like the adjustable screen mount which enables you to adjust the screen angle.
Den här recensionen skrevs för 196V4LSB2 LCD monitor with LED backlight
Den här recensionen skrevs för 196V4LSB2 LCD monitor with LED backlight
Klus
16/05/2016
België
Verifierad köpare
Degeijk scherm
Fantastische kleuren, stevig geheel, niet duur en eenvoudig in gebruik. Zeker aan te bevelen in zijn categorie, ook al is het geluid matig, maar zeker aanvaardbaar.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 196V4LSB2 LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 196V4LSB2 LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
benisan
17/12/2013
España
pantalla de pc
es una buena panrtalla y la resolucion es muy buena en cuanto a calidad de imagen y suavidad en los colores
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 196V4LSB2 Monitor LCD con retroiluminación LED
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 196V4LSB2 Monitor LCD con retroiluminación LED