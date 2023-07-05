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Utgått
S-line
19 tum (48,3 cm)
1 280 x 1 024
Vita lysdioder är enheter med USB-minne som uppnår fullständig och konsekvent ljusstyrka snabbare, vilket ger kortare starttid. Lysdioder är kvicksilverfria, vilket ger en miljövänlig återvinnings- och kasseringsprocess. Lysdioder ger bättre nedtoningskontroll av LCD-bakgrundsbelysningen, vilket ger ett mycket högt kontrastförhållande. Dessutom blir färgåtergivningen suverän tack vare en konsekvent ljusstyrka över hela skärmen.
SmartErgoBase är ett skärmstativ med kabelhantering som ger ergonomisk och behaglig visning. Du kan vrida, luta och rotera stativet i olika vinklar för att säkerställa maximal komfort. Det höjdjusterbara stativet garanterar optimal visningsnivå och minskar de fysiska påfrestningarna under en lång arbetsdag. Kabelhanteringen ger minskat kabeltrassel och gör det enklare för dig att hålla ordning på arbetsplatsen.
Tack vare avancerad SmartErgoBase kan Philips-skärmen nästan sänkas till skrivbordsnivå för att ge en bekväm synfältsvinkel. Den låga höjden från ram till bord är en perfekt lösning om du använder dubbelslipade, trippelslipade eller progressiva glasögon när du arbetar vid datorn. Dessutom kan användare med olika längd använda skärmen i önskad vinkel och höjd för att undvika trötta och belastade ögon.
5.0
av 5
2
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Piri1974
05/07/2023
België
Perfect office scherm.
Ik heb er op kantoor zo eentje, en voor thuis tijdens m'n telewerk heb ik hetzelfde scherm. Het is erg goed voor de ogen, met redelijk grote letters. Ik werk er dus al enkele jaren elke dag mee, en ik kan er niet over klagen.
Fördelar
Goed scherm.
Nackdelar
Geen ingebouwde luidspreker.
Den här recensionen skrevs för Brilliance 220S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Den här recensionen skrevs för Brilliance 220S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
winkmarc
21/06/2013
België
Verifierad köpare
uitstekende monitor, eenvoudig in gebruik en aanpasbaar aan mijn noden
Vermits ik vaak met Photoshop werk, is dit een verademing: mijn oude 15 inch monitor voldeed niet meer om het aanbrengen van fijne details, ook al omdat mijn zicht achteruit is gegaan. Ik kan nu werken op volledige schermgrootte.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 241S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 241S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
EPEAT Gold är endast giltigt där Philips registrerar produkten. Gå till www.epeat.net om du vill se registreringsstatus för ditt land.