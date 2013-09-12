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Utgått
Upplev fantastiska LED-bilder med levande färger
Upplev intensiva LED-bilder med den här snygga och blanka skärmen. Utrustad med SmartControl Lite. Ett utmärkt val!
V-line
20 (19,5 tum 49,5 cm diag.)
Energy Star är ett US EPA-sponsrat program för energieffektivitet som även har anammats av andra länder. Om du köper en Energy Star-certifierad produkt kan du vara säker på att den uppfyller de senaste standarderna för strömeffektivitet och drivs med maximal strömeffektivitet vid alla driftnivåer. Nya datorskärmar från Philips är certifierade för Energy Star 5.0-specifikationerna och uppfyller eller överträffar standarden. Energy Star 5.0 kräver till exempel mindre än 1 watt strömförbrukning i viloläge, men Philips skärmar förbrukar mindre än 0,5 watt. Mer information finns på www.energystar.gov
Vita lysdioder är enheter med USB-minne som uppnår fullständig och konsekvent ljusstyrka snabbare, vilket ger kortare starttid. Lysdioder är kvicksilverfria, vilket ger en miljövänlig återvinnings- och kasseringsprocess. Lysdioder ger bättre nedtoningskontroll av LCD-bakgrundsbelysningen, vilket ger ett mycket högt kontrastförhållande. Dessutom blir färgåtergivningen suverän tack vare en konsekvent ljusstyrka över hela skärmen.
4.3
av 5
12
Recensioner
92%
rekommenderar den här produkten
marcelde
12/09/2013
België
Tres tres bon moniteur
Rien a redire pour le momment Image exellente temp de reponse formidable
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
AlessandroD
02/09/2013
Italia
Lo uso casa anche per il lavoro, sono un disegnatore, e mi trovo molto bene.
Rapporto qualita' prezzo, ottime, sono un disegnatore, la qualita', grafica e' buona, logicamente le dimensioni per il mio lavoro sono piccole, mi serviva un secondo monitor anche per altri motivi, ma in generale va' bene !
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 226V4LSB Monitor LCD con retroilluminazione LED
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 226V4LSB Monitor LCD con retroilluminazione LED
seb08
29/07/2013
France
Excellente qualité d'image.
Très bon rapport qualité/prix. Il s'adapte très facilement à la résolution optimale. Menu facilement accessible.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED