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Utgått

LCD-skärm med LED-bakgrundsbelysning

200V4LSB/00

4.3

| (12) Recensioner | 92% rekommenderar den här produkten

Upplev fantastiska LED-bilder med levande färger

Upplev intensiva LED-bilder med den här snygga och blanka skärmen. Utrustad med SmartControl Lite. Ett utmärkt val!

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Upplev fantastiska LED-bilder med levande färger

  • V-line

  • 20 (19,5 tum 49,5 cm diag.)

Energy Star för energieffektivitet och låg strömförbrukning

Energy Star är ett US EPA-sponsrat program för energieffektivitet som även har anammats av andra länder. Om du köper en Energy Star-certifierad produkt kan du vara säker på att den uppfyller de senaste standarderna för strömeffektivitet och drivs med maximal strömeffektivitet vid alla driftnivåer. Nya datorskärmar från Philips är certifierade för Energy Star 5.0-specifikationerna och uppfyller eller överträffar standarden. Energy Star 5.0 kräver till exempel mindre än 1 watt strömförbrukning i viloläge, men Philips skärmar förbrukar mindre än 0,5 watt. Mer information finns på www.energystar.gov

LED-teknik för levande färger

Vita lysdioder är enheter med USB-minne som uppnår fullständig och konsekvent ljusstyrka snabbare, vilket ger kortare starttid. Lysdioder är kvicksilverfria, vilket ger en miljövänlig återvinnings- och kasseringsprocess. Lysdioder ger bättre nedtoningskontroll av LCD-bakgrundsbelysningen, vilket ger ett mycket högt kontrastförhållande. Dessutom blir färgåtergivningen suverän tack vare en konsekvent ljusstyrka över hela skärmen.

Litet format sparar utrymme

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.3

av 5

12

Recensioner

92%

rekommenderar den här produkten

3
1

12/09/2013

België

België

Tres tres bon moniteur

Rien a redire pour le momment Image exellente temp de reponse formidable

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

02/09/2013

Italia

Italia

Lo uso casa anche per il lavoro, sono un disegnatore, e mi trovo molto bene.

Rapporto qualita' prezzo, ottime, sono un disegnatore, la qualita', grafica e' buona, logicamente le dimensioni per il mio lavoro sono piccole, mi serviva un secondo monitor anche per altri motivi, ma in generale va' bene !

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 226V4LSB Monitor LCD con retroilluminazione LED

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 226V4LSB Monitor LCD con retroilluminazione LED

29/07/2013

France

France

Excellente qualité d'image.

Très bon rapport qualité/prix. Il s'adapte très facilement à la résolution optimale. Menu facilement accessible.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

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