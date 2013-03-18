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Utgått
220P4LPYES/00
P-line
22 tum/55,9 cm
1 680 x 1 050
PowerSensor är en inbyggd ”personsensor” som genom att överföra och ta emot ofarliga infraröda signaler känner av om användaren är närvarande och automatiskt minskar skärmens ljusstyrka när användaren lämnar skrivbordet. Det här minskar energikostnaderna med upp till 80 % och förlänger skärmens livslängd
DisplayPort är en digital länk från datorn till skärmen utan konvertering. Med högre kapacitet än DVI-standard är den fullt kapabel att hantera kablar på upp till 15 meter och dataöverföring på 10,8 Gbps. Med sådana höga prestanda och nollatens får du de snabbaste bild- och uppdateringshastigheterna. Det gör DisplayPort till det bästa valet för allmän användning på kontoret och hemma, samt för krävande spel och filmer, videoredigering med mera. Tack vare de olika adaptrarna ökas också interoperabiliteten.
SmartErgoBase är ett skärmstativ med kabelhantering som ger ergonomisk och behaglig visning. Du kan vrida, luta och rotera stativet i olika vinklar för att säkerställa maximal komfort. Det höjdjusterbara stativet garanterar optimal visningsnivå och minskar de fysiska påfrestningarna under en lång arbetsdag. Kabelhanteringen ger minskat kabeltrassel och gör det enklare för dig att hålla ordning på arbetsplatsen.
5.0
av 5
1
Recension
jordy71
18/03/2013
Italia
ottimo monitor
Ho appena comprato e configurato il philips come monitor secondario per mac book pro 13 (metà 2010). Finalmente ho risolto il problema dei font che si vedevano sfuocati con gli altri monitor da me testati. Ora con il philips riesco a lavorare su file word e excel senza un decadimento dei font eccessivo. Non ho mai capito perchè in ambiente windows tutti gli altri monitor avessero un decadimento dei font (aprendo per esempio un file excel su schermo esterno, rispetto al monitor dell apple). Le immagini inoltre sono molto buone, colori brillanti ed uniformi su tutta la superficie del pannello. Mi sento di consigliarlo sia per uso domestico/office che grafico.
Den här recensionen skrevs för Brilliance 220P4LPYES Monitor LCD, retroilluminazione LED
Den här recensionen skrevs för Brilliance 220P4LPYES Monitor LCD, retroilluminazione LED