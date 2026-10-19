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Utgått
220V3AB/00
Njut av fantastiska bilder
Den här snygga, tunna skärmen är en fröjd att använda. Viktiga funktioner som SmartContrast ger fylliga, skarpa bilder, och stereohögtalare ger en förbättrad multimedieupplevelse och gör den till ett bra val!
V-line
22 tum/55,9 cm
Du vill ha den LCD-TV som ger bäst kontrast och de mest levande bilderna. Philips avancerade videohantering kombinerat med unik extrem nedtoningsteknik och bakgrundsljusförstärkningsteknik resulterar i levande bilder. SmartContrast ökar kontrasten med utmärkt svärta och precis återgivning av mörka nyanser och färger. Det ger en ljusstark och levande bild med hög kontrast och levande färger.
Ett par högkvalitativa stereohögtalare inbyggda i en bildskärm. De kan vara synligt framåtriktade eller osynligt nedåtriktade, uppåtriktade, bakåtriktade osv. beroende på modell och design.
Energy Star är ett US EPA-sponsrat program för energieffektivitet som även har anammats av andra länder. Om du köper en Energy Star-certifierad produkt kan du vara säker på att den uppfyller de senaste standarderna för strömeffektivitet och drivs med maximal strömeffektivitet vid alla driftnivåer. Nya datorskärmar från Philips är certifierade för Energy Star 5.0-specifikationerna och uppfyller eller överträffar standarden. Energy Star 5.0 kräver till exempel mindre än 1 watt strömförbrukning i viloläge, men Philips skärmar förbrukar mindre än 0,5 watt. Mer information finns på www.energystar.gov
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