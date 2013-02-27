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Utgått

LCD-skärm med LED-bakgrundsbelysning

220V3LAB/00

4.1

| (15) Recensioner | 87% rekommenderar den här produkten

Upplev fantastiska LED-bilder med levande färger

Den här snygga, tunna skärmen är en fröjd att använda. Viktiga funktioner som SmartContrast som ger fylliga, skarpa bilder gör den till ett bra val!

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Upplev fantastiska LED-bilder med levande färger

  • V-line

  • 22 tum/55,9 cm

Med inbyggda högtalare får du ljud utan externa högtalare på skrivbordet

Ett par högkvalitativa stereohögtalare inbyggda i en bildskärm. De kan vara synligt framåtriktade eller osynligt nedåtriktade, uppåtriktade, bakåtriktade osv. beroende på modell och design.

Energy Star för energieffektivitet och låg strömförbrukning

Energy Star är ett US EPA-sponsrat program för energieffektivitet som även har anammats av andra länder. Om du köper en Energy Star-certifierad produkt kan du vara säker på att den uppfyller de senaste standarderna för strömeffektivitet och drivs med maximal strömeffektivitet vid alla driftnivåer. Nya datorskärmar från Philips är certifierade för Energy Star 5.0-specifikationerna och uppfyller eller överträffar standarden. Energy Star 5.0 kräver till exempel mindre än 1 watt strömförbrukning i viloläge, men Philips skärmar förbrukar mindre än 0,5 watt. Mer information finns på www.energystar.gov

SmartContrast 10 000 000:1 för otroligt fylliga svarta detaljer

Du vill ha den LCD-TV som ger bäst kontrast och de mest levande bilderna. Philips avancerade videohantering kombinerat med unik extrem nedtoningsteknik och bakgrundsljusförstärkningsteknik resulterar i levande bilder. SmartContrast ökar kontrasten med utmärkt svärta och precis återgivning av mörka nyanser och färger. Det ger en ljusstark och levande bild med hög kontrast och levande färger.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.1

av 5

15

Recensioner

87%

rekommenderar den här produkten

3

27/02/2013

United Kingdom

United Kingdom

Great design & performance in cheap

This monitor is very goodlooking. Also it has the LED technology. So I prefer it for others to buy. Thanks.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 196V3LAB LED monitor

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 196V3LAB LED monitor

17/11/2018

Deutschland

Deutschland

Klasse Monitor

Toller Monitor, Lautsprecher könnten besser sein. Nicht für Spiele oder Musik, normale Anwendungen reichen sie aber.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 226V3LAB LED monitor

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 226V3LAB LED monitor

11/09/2012

France

France

A good purchase

Excelent performance, bright clear screen. Simple to set up to the computer. Only small problem I have found the Power cable connection at the back of the screen is not a very good fit. It really needs a much better power cable socket and plug.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 196V3LAB Moniteur LED

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 196V3LAB Moniteur LED

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