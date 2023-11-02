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Utgått

LCD-skärm med LED-bakgrundsbelysning

220V4LAB/00

4.1

| (23) Recensioner | 83% rekommenderar den här produkten

Upplev fantastiska LED-bilder med levande färger

Upplev levande LED-bilder med den här snygga, blanka skärmen. Den har stereohögtalare och SmartControl Lite och är ett utmärkt val!

Visa alla fördelar

med stereohögtalare

Upplev fantastiska LED-bilder med levande färger

  • V-line

  • 22 tum/55,9 cm

VESA-montering ger flexibilitet

Litet format sparar utrymme

Energy Star för energieffektivitet och låg strömförbrukning

Energy Star är ett US EPA-sponsrat program för energieffektivitet som även har anammats av andra länder. Om du köper en Energy Star-certifierad produkt kan du vara säker på att den uppfyller de senaste standarderna för strömeffektivitet och drivs med maximal strömeffektivitet vid alla driftnivåer. Nya datorskärmar från Philips är certifierade för Energy Star 5.0-specifikationerna och uppfyller eller överträffar standarden. Energy Star 5.0 kräver till exempel mindre än 1 watt strömförbrukning i viloläge, men Philips skärmar förbrukar mindre än 0,5 watt. Mer information finns på www.energystar.gov

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.1

av 5

23

Recensioner

83%

rekommenderar den här produkten

1

02/11/2023

United Kingdom

United Kingdom

Great

10 years of using with out any isue. Philips makes monitors the best.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 226V4LAB LCD monitor with LED backlight

Datum för användning 2021-11-02

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 226V4LAB LCD monitor with LED backlight

Datum för användning 2021-11-02

20/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

A perfect monitor

On opening the box first impressions were very positive with the size of the screen and ease of setup. Once connected the screen is just perfect and a pleasure to view. Not much more I can really say.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 220V4LAB LCD monitor with LED backlight

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 220V4LAB LCD monitor with LED backlight

26/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

Overall

Bright Sharp picture, and a nice simple design Good value speaskers very tinny.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 226V4LAB LCD monitor with LED backlight

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 226V4LAB LCD monitor with LED backlight

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