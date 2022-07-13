ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Produktfoto framifrån
  • Produktfoto framifrån
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Produktfoto framifrån
  • Produktfoto framifrån
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto

Utgått

LCD-skärm

220V8/00

4.5

| (4) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Levande, skarpa bilder utanför gränserna

Philips V line-monitorn med bred betraktningsvinkel ger dig en gränslös tittarupplevelse – bra värde med viktiga funktioner. Funktioner som antireflex, LowBlue-läge, och flimmerfri gör den behaglig för ögonen.

Visa alla fördelar

Levande, skarpa bilder utanför gränserna

  • V-line

  • 22 (visningsyta om 21,5 tum)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

VA-skärm ger imponerande bilder med breda synfältsvinklar

VA-skärm ger imponerande bilder med breda synfältsvinklar

Philips VA LED-skärm har den avancerade tekniken Multi-domain Vertical Alignment, som ger superhöga statiska kontrastförhållanden för extra levande och klar bild. Vanliga kontorsprogram hanteras enkelt, men den är särskilt väl lämpad för foton, surfning på nätet, filmer, spel och krävande grafik. Den optimerade tekniken för pixelhantering ger en extra vid betraktningsvinkel på 178/178 grader, vilket ger kristallklar bild.

16:9 Full HD-skärm för skarpa, detaljerade bilder

16:9 Full HD-skärm för skarpa, detaljerade bilder

Bildkvalitet är viktigt. Vanliga skärmar har kvalitet, men du vill ha mer. Denna skärm har förbättrad Full HD-upplösning på 1920 x 1080 för skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.

SmartContrast för fylliga svarta detaljer

SmartContrast för fylliga svarta detaljer

SmartContrast är en teknik från Philips som analyserar det du tittar på, automatiskt justerar färgerna samt kontrollerar bakgrundsljusets intensitet så att kontrasten dynamiskt förbättras. På så sätt får du bästa möjliga digitala bilder och videor, och du drar även nytta av det när du spelar spel där mörka nyanser visas. När du väljer ekonomiläget justeras kontrasten och bakgrundsljudet finjusteras, vilket ger en perfekt visning av de program du använder dagligen på kontoret samtidigt som energiförbrukningen sänks.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.5

av 5

4

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

13/07/2022

Italia

Italia

Prodotto ottimo rapporto qualita' prezzo

Prodotto ottimo rapporto qualita' prezzo, per regolare le impostazioni di visione giuste è un po' macchinoso ma poi i risultati sono discreti

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 221V8 Monitor LCD

Datum för användning 2022-06-13

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 221V8 Monitor LCD

Datum för användning 2022-06-13

31/08/2020

Nederland

Nederland

Mooi heldere beeldweergave.

We hebben al meer monitoren van Philips en allemaal hebben ze een mooie heldere beeldweergave. En dat voor een acceptabele prijsstelling. Ook nu hebben we er meteen maar 3 gekocht.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 220V8 LCD-monitor

Datum för användning 2019-07-31

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 220V8 LCD-monitor

Datum för användning 2019-07-31

21/08/2026

España

España

Verifierad köpare

Perfecto en relación calidad/precio

Para trabajo de "oficina" va sobrado. Se queda algo corto en calidad de imagen, contraste, brillo... para ver series o películas, pero, por el precio, es totalmente recomendable si no eres muy exigente. Y si lo eres, gástate el dinero en algo de mas calidad, evidentemente. Sobre el sonido ni idea ya que cogí el que no lleva altavoces. Desde luego lo volvería a comprar.

Den här recensionen skrevs för 221V8 Monitor LCD

Datum för användning 2026-08-01

Den här recensionen skrevs för 221V8 Monitor LCD

Datum för användning 2026-08-01

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Svarstidsvärde lika med SmartResponse

  2. Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.