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Utgått
Levande, skarpa bilder utanför gränserna
Philips V line-monitorn med bred betraktningsvinkel ger dig en gränslös tittarupplevelse – bra värde med viktiga funktioner. Funktioner som antireflex, LowBlue-läge, och flimmerfri gör den behaglig för ögonen.
V-line
22 (visningsyta om 21,5 tum)
1920 x 1080 (Full HD)
Philips VA LED-skärm har den avancerade tekniken Multi-domain Vertical Alignment, som ger superhöga statiska kontrastförhållanden för extra levande och klar bild. Vanliga kontorsprogram hanteras enkelt, men den är särskilt väl lämpad för foton, surfning på nätet, filmer, spel och krävande grafik. Den optimerade tekniken för pixelhantering ger en extra vid betraktningsvinkel på 178/178 grader, vilket ger kristallklar bild.
Bildkvalitet är viktigt. Vanliga skärmar har kvalitet, men du vill ha mer. Denna skärm har förbättrad Full HD-upplösning på 1920 x 1080 för skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.
SmartContrast är en teknik från Philips som analyserar det du tittar på, automatiskt justerar färgerna samt kontrollerar bakgrundsljusets intensitet så att kontrasten dynamiskt förbättras. På så sätt får du bästa möjliga digitala bilder och videor, och du drar även nytta av det när du spelar spel där mörka nyanser visas. När du väljer ekonomiläget justeras kontrasten och bakgrundsljudet finjusteras, vilket ger en perfekt visning av de program du använder dagligen på kontoret samtidigt som energiförbrukningen sänks.
4.5
av 5
4
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Barracuda77
13/07/2022
Italia
Prodotto ottimo rapporto qualita' prezzo
Prodotto ottimo rapporto qualita' prezzo, per regolare le impostazioni di visione giuste è un po' macchinoso ma poi i risultati sono discreti
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 221V8 Monitor LCD
Datum för användning 2022-06-13
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 221V8 Monitor LCD
Datum för användning 2022-06-13
KlinkerCentrale
31/08/2020
Nederland
Mooi heldere beeldweergave.
We hebben al meer monitoren van Philips en allemaal hebben ze een mooie heldere beeldweergave. En dat voor een acceptabele prijsstelling. Ook nu hebben we er meteen maar 3 gekocht.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 220V8 LCD-monitor
Datum för användning 2019-07-31
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 220V8 LCD-monitor
Datum för användning 2019-07-31
Oxidaox1960
21/08/2026
España
Verifierad köpare
Perfecto en relación calidad/precio
Para trabajo de "oficina" va sobrado. Se queda algo corto en calidad de imagen, contraste, brillo... para ver series o películas, pero, por el precio, es totalmente recomendable si no eres muy exigente. Y si lo eres, gástate el dinero en algo de mas calidad, evidentemente. Sobre el sonido ni idea ya que cogí el que no lleva altavoces. Desde luego lo volvería a comprar.
Den här recensionen skrevs för 221V8 Monitor LCD
Datum för användning 2026-08-01
Den här recensionen skrevs för 221V8 Monitor LCD
Datum för användning 2026-08-01
Svarstidsvärde lika med SmartResponse
Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.