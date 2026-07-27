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  • Enkelhet med USB-skärm
  • Enkelhet med USB-skärm
  • Enkelhet med USB-skärm
  • Enkelhet med USB-skärm

Utgått

LCD-skärm med LED-bakgrundsbelysning

221S3UCS/00

Enkelhet med USB-skärm
Känn dig fri med Philips nya USB-skärm. USB 2.0-portarna på din bärbara dator strömförsörjer din skärm och ger digital video via en enda kabelanslutning!
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Strömförsörjning och video via en enda USB-kabel

Enkelhet med USB-skärm

  • S-line

  • 21,5-tums (54,6 cm)

  • USB-skärm

Startar direkt tack vare LED-tekniken

Vita lysdioder är enheter med USB-minne som uppnår fullständig och konsekvent ljusstyrka snabbare, vilket ger kortare starttid. Lysdioder är kvicksilverfria, vilket ger en miljövänlig återvinnings- och kasseringsprocess. Lysdioder ger bättre nedtoningskontroll av LCD-bakgrundsbelysningen, vilket ger ett mycket högt kontrastförhållande. Dessutom blir färgåtergivningen suverän tack vare en konsekvent ljusstyrka över hela skärmen.

Enkel USB 2.0-anslutning till bärbar dator för ström och video

Philips USB-skärm kan visa bild och ta ström direkt från USB-portarna på din bärbara dator via en enda USB-kabel. Du behöver inga extra ström- eller videokablar vilket ger en enkel lågenergianslutning med en enda kabel mellan din bärbara dator och skärmen.

Extra låg strömförbrukning

USB-skärmen har en särskild lågenergi-LED-bakgrundsbelysning, vilket gör att den helt enkelt tar ström från datorns USB-portar. Den förbrukar ca 9 W, vilket är ungefär 50 % lägre energiförbrukning än för en motsvarande standardskärm.

Tekniska specifikationer

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Ansvarsfriskrivningar

  1. I sällsynta fall, om datorns 2 USB-portar inte ger tillräckligt med ström för skärmen, kan du behöva köpa en extra nätadapter.