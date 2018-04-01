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Utgått

LCD-skärm med SmartControl Lite

223V5QSB6/00

3.3

| (3) Recensioner

Fina LED-bilder i livliga färger

Njut av fina LED-bilder i livliga färger på den här Philips-skärmen. Med SmartControl lite-funktionen är den här skärmen det perfekta valet!

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Fina LED-bilder i livliga färger

  • V-line

  • 21,5-tums (54,6 cm)

AH-IPS-skärm ger imponerande bilder med breda synfältsvinklar

För AH-IPS-skärmar används en avancerad teknik som ger dig ett extra brett synfält på 178/178 grader. Detta gör att du kan se skärmen från nästan vilken vinkel som helst. Till skillnad från vanliga TN-paneler ger AH-IPS-skärmarna otroligt skarpa bilder med livfulla färger, vilket gör dem perfekta inte bara för bilder, filmer och webbsurfning, utan även för professionella program som kräver färgprecision och konstant ljusstyrka.

VESA-montering ger flexibilitet

SmartContrast för fylliga svarta detaljer

SmartContrast för fylliga svarta detaljer

SmartContrast är en teknik från Philips som analyserar det du tittar på, automatiskt justerar färgerna samt kontrollerar bakgrundsljusets intensitet så att kontrasten dynamiskt förbättras. På så sätt får du bästa möjliga digitala bilder och videor, och du drar även nytta av det när du spelar spel där mörka nyanser visas. När du väljer ekonomiläget justeras kontrasten och bakgrundsljudet finjusteras, vilket ger en perfekt visning av de program du använder dagligen på kontoret samtidigt som energiförbrukningen sänks.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.3

av 5

3

Recensioner

4
1

01/04/2018

Deutschland

Deutschland

Würde ich immer wieder kaufen

Sehr gutes Produkt habe den Bildschirm angeschlossen hat sich von selbst erklärt.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 223V5QSB6 LCD-Monitor mit SmartControl Lite

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 223V5QSB6 LCD-Monitor mit SmartControl Lite

30/07/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

μετρια πραγματα

η οθονη αυτη ειναι πολλυ μετρια σε αποδοση και ποιοτητα . εχει πολλυ φωτισμο και δυσκολα την σεταρεις

Den här recensionen skrevs för 223V5QSB6 Οθόνη LCD με SmartControl Lite

Den här recensionen skrevs för 223V5QSB6 Οθόνη LCD με SmartControl Lite

19/03/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Verifierad köpare

ΧΡΩΜΑ

KAKO XROMA DEN EXEI KALES RIUMISIS KAI KAKI ANALISI

Den här recensionen skrevs för 223V5QSB6 Οθόνη LCD με SmartControl Lite

Datum för användning 2019-02-19

Den här recensionen skrevs för 223V5QSB6 Οθόνη LCD με SmartControl Lite

Datum för användning 2019-02-19

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