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Utgått
223V5QSB6/00
Fina LED-bilder i livliga färger
Njut av fina LED-bilder i livliga färger på den här Philips-skärmen. Med SmartControl lite-funktionen är den här skärmen det perfekta valet!
V-line
21,5-tums (54,6 cm)
För AH-IPS-skärmar används en avancerad teknik som ger dig ett extra brett synfält på 178/178 grader. Detta gör att du kan se skärmen från nästan vilken vinkel som helst. Till skillnad från vanliga TN-paneler ger AH-IPS-skärmarna otroligt skarpa bilder med livfulla färger, vilket gör dem perfekta inte bara för bilder, filmer och webbsurfning, utan även för professionella program som kräver färgprecision och konstant ljusstyrka.
SmartContrast är en teknik från Philips som analyserar det du tittar på, automatiskt justerar färgerna samt kontrollerar bakgrundsljusets intensitet så att kontrasten dynamiskt förbättras. På så sätt får du bästa möjliga digitala bilder och videor, och du drar även nytta av det när du spelar spel där mörka nyanser visas. När du väljer ekonomiläget justeras kontrasten och bakgrundsljudet finjusteras, vilket ger en perfekt visning av de program du använder dagligen på kontoret samtidigt som energiförbrukningen sänks.
3.3
av 5
3
Recensioner
Hyne
01/04/2018
Deutschland
Würde ich immer wieder kaufen
Sehr gutes Produkt habe den Bildschirm angeschlossen hat sich von selbst erklärt.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 223V5QSB6 LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 223V5QSB6 LCD-Monitor mit SmartControl Lite
σοτος
30/07/2019
Ελλάδα
μετρια πραγματα
η οθονη αυτη ειναι πολλυ μετρια σε αποδοση και ποιοτητα . εχει πολλυ φωτισμο και δυσκολα την σεταρεις
Den här recensionen skrevs för 223V5QSB6 Οθόνη LCD με SmartControl Lite
Den här recensionen skrevs för 223V5QSB6 Οθόνη LCD με SmartControl Lite
jonni5698
19/03/2020
Ελλάδα
Verifierad köpare
ΧΡΩΜΑ
KAKO XROMA DEN EXEI KALES RIUMISIS KAI KAKI ANALISI
Den här recensionen skrevs för 223V5QSB6 Οθόνη LCD με SmartControl Lite
Datum för användning 2019-02-19
Den här recensionen skrevs för 223V5QSB6 Οθόνη LCD με SmartControl Lite
Datum för användning 2019-02-19