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Utgått

BrillianceLCD-skärm med LED-bakgrundsbelysning

231S4LSB/00

2.5
| (2) Recensioner
Hållbar produktivitet
I Philips LED-skärm används 25 % återvunnet material och det PVC-/BFR-fria höljet är perfekt för miljövänlig produktivitet
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med energieffektiv LED-skärm

Hållbar produktivitet

  • S-line

  • 23 tum (58,4 cm)

  • Full HD-skärm

LED-tekniken garanterar naturliga färger

Vita lysdioder är enheter med USB-minne som uppnår fullständig och konsekvent ljusstyrka snabbare, vilket ger kortare starttid. Lysdioder är kvicksilverfria, vilket ger en miljövänlig återvinnings- och kasseringsprocess. Lysdioder ger bättre nedtoningskontroll av LCD-bakgrundsbelysningen, vilket ger ett mycket högt kontrastförhållande. Dessutom blir färgåtergivningen suverän tack vare en konsekvent ljusstyrka över hela skärmen.

SmartImage-förinställningar för att enkelt optimera bildinställningar

SmartImage-förinställningar för att enkelt optimera bildinställningar

SmartImage är en exklusiv, ledande Philips-teknik som analyserar innehåll som visas på skärmen och ger dig optimerade skärmprestanda. Det användarvänliga gränssnittet ger dig möjlighet att välja olika lägen som kontor, foto, film, spel, ekonomi osv., efter det program som används. Baserat på det valet optimerar SmartImage dynamiskt kontrast, färgmättnad och bild- och videoskärpa för ultimata skärmprestanda – allt i realtid med en enda knapptryckning!

SmartContrast ger förbättrade fylliga svarta detaljer

SmartContrast ger förbättrade fylliga svarta detaljer

SmartContrast är en teknik från Philips som analyserar det du tittar på, automatiskt justerar färgerna samt kontrollerar bakgrundsljusets intensitet så att kontrasten dynamiskt förbättras. På så sätt får du bästa möjliga digitala bilder och videor, och du drar även nytta av det när du spelar spel där mörka nyanser visas. När du väljer ekonomiläget justeras kontrasten och bakgrundsljudet finjusteras, vilket ger en perfekt visning av de program du använder dagligen på kontoret samtidigt som energiförbrukningen sänks.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.5

av 5

2

Recensioner

5
4
1

09/03/2019

España

España

Ni USB ni HDMI !!!!

no tiene entrada usb ni conexion hdmi..............es una lastima.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 241S4LSB Monitor LCD, retroiluminación LED

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 241S4LSB Monitor LCD, retroiluminación LED

01/06/2017

France

France

Verifierad köpare

Bonne qualité d'image, touches tactiles en panne

Bonne qualité d'image malheureusement les touches tactiles sont en pannes ainsi qu'un message de test s'affiche rendant impossible l'utilisation de l'écran. Ce problème est arrivé un mois après la fin de garantie !!! Je ne recommande pas ce modèle.

Den här recensionen skrevs för Brilliance 220S4LSB Moniteur LCD, rétroéclairage LED

Den här recensionen skrevs för Brilliance 220S4LSB Moniteur LCD, rétroéclairage LED

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