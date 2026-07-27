Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
239C4QSB/00
Blade 2
23 tum (58,4 cm)
Full HD-skärm
I IPS-skärmar används en avancerad teknik som ger dig ett extra brett synfält på 178/178 grader, vilket gör att du kan se skärmen från nästan vilken vinkel som helst – till och med i 90-gradigt svängläge! Till skillnad från vanliga TN-paneler ger dig IPS-skärmarna otroligt skarpa bilder med livfulla färger, vilket gör den perfekt inte bara för bilder, filmer och webbsurfning, utan även för professionella program som kräver färgprecision och konstant ljusstyrka.
SmartImage är en exklusiv, ledande Philips-teknik som analyserar innehåll som visas på skärmen och ger dig optimerade skärmprestanda. Det användarvänliga gränssnittet ger dig möjlighet att välja olika lägen som kontor, bild, underhållning, ekonomi osv., efter det program som används. Baserat på det valet optimerar SmartImage dynamiskt kontrast, färgmättnad och bild- och videoskärpa för ultimata skärmprestanda – allt i realtid med en enda knapptryckning!
Den nya serien skärmar från Philips har den nya generationens senaste ultratunna LED, vilket gör dem tunnare än den föregående generationen. Den tunna designen gör inte bara skärmarna estetiskt tilltalande, de sparar även utrymme på skrivbordet!
Recensioner