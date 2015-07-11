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Utgått
Upplev fantastiska LED-bilder med levande färger
Upplev levande LED-bilder med den här snygga, blanka skärmen. Den har stereohögtalare och SmartControl Lite och är ett utmärkt val!
V-line
24 tum (61 cm)
SmartControl Lite är nästa generations programvara för 3D-ikonbaserad GUI-bildskärmskontroll. Det gör att användaren kan finjustera de flesta parametrarna på bildskärmen, till exempel färg, ljusstyrka, skärmkalibrering, multimedia, ID-hantering osv. med musen.
Bildkvalitet är viktigt. Vanliga skärmar har kvalitet, men du vill ha mer. Denna skärm har förbättrad Full HD-upplösning på 1920 x 1080 för skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.
Vita lysdioder är enheter med USB-minne som uppnår fullständig och konsekvent ljusstyrka snabbare, vilket ger kortare starttid. Lysdioder är kvicksilverfria, vilket ger en miljövänlig återvinnings- och kasseringsprocess. Lysdioder ger bättre nedtoningskontroll av LCD-bakgrundsbelysningen, vilket ger ett mycket högt kontrastförhållande. Dessutom blir färgåtergivningen suverän tack vare en konsekvent ljusstyrka över hela skärmen.
5.0
av 5
4
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
truebeliever
11/07/2015
United Kingdom
Verifierad köpare
The monitor is easy to setup and provides clear and sharp images.
overall impression is one of pleasing display and very adaptable for most purposes. Clean line design which goes with most surroundings.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite
OldRider
11/07/2015
United Kingdom
Verifierad köpare
The monitor is easy to setup and provides clear and sharp images.
overall impression is one of pleasing display and very adaptable for most purposes. Clean line design which goes with most surroundings.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite
SarahAA89
06/05/2014
United Kingdom
perfect
thank you very much philips for gave us this perfect product
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite