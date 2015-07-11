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Utgått

LCD-skärm med SmartControl Lite

246V5LAB/00

5

| (4) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Upplev fantastiska LED-bilder med levande färger

Upplev levande LED-bilder med den här snygga, blanka skärmen. Den har stereohögtalare och SmartControl Lite och är ett utmärkt val!

Visa alla fördelar

med stereohögtalare

Upplev fantastiska LED-bilder med levande färger

  • V-line

  • 24 tum (61 cm)

Enkel inställning av skärmprestanda med SmartControl Lite

SmartControl Lite är nästa generations programvara för 3D-ikonbaserad GUI-bildskärmskontroll. Det gör att användaren kan finjustera de flesta parametrarna på bildskärmen, till exempel färg, ljusstyrka, skärmkalibrering, multimedia, ID-hantering osv. med musen.

16:9 Full HD-skärm för skarpa, detaljerade bilder

Bildkvalitet är viktigt. Vanliga skärmar har kvalitet, men du vill ha mer. Denna skärm har förbättrad Full HD-upplösning på 1920 x 1080 för skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.

LED-teknik för levande färger

Vita lysdioder är enheter med USB-minne som uppnår fullständig och konsekvent ljusstyrka snabbare, vilket ger kortare starttid. Lysdioder är kvicksilverfria, vilket ger en miljövänlig återvinnings- och kasseringsprocess. Lysdioder ger bättre nedtoningskontroll av LCD-bakgrundsbelysningen, vilket ger ett mycket högt kontrastförhållande. Dessutom blir färgåtergivningen suverän tack vare en konsekvent ljusstyrka över hela skärmen.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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5.0

av 5

4

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

4
3
2
1

11/07/2015

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

The monitor is easy to setup and provides clear and sharp images.

overall impression is one of pleasing display and very adaptable for most purposes. Clean line design which goes with most surroundings.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite

11/07/2015

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

The monitor is easy to setup and provides clear and sharp images.

overall impression is one of pleasing display and very adaptable for most purposes. Clean line design which goes with most surroundings.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite

06/05/2014

United Kingdom

United Kingdom

perfect

thank you very much philips for gave us this perfect product

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite

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