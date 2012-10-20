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Utgått
Moda
23,6 tum/59,9 cm, vit,
Full HD
Vita lysdioder är enheter med USB-minne som uppnår fullständig och konsekvent ljusstyrka snabbare, vilket ger kortare starttid. Lysdioder är kvicksilverfria, vilket ger en miljövänlig återvinnings- och kasseringsprocess. Lysdioder ger bättre nedtoningskontroll av LCD-bakgrundsbelysningen, vilket ger ett mycket högt kontrastförhållande. Dessutom blir färgåtergivningen suverän tack vare en konsekvent ljusstyrka över hela skärmen.
Du vill ha den LCD-TV som ger bäst kontrast och de mest levande bilderna. Philips avancerade videohantering kombinerat med unik extrem nedtoningsteknik och bakgrundsljusförstärkningsteknik resulterar i levande bilder. SmartContrast ökar kontrasten med utmärkt svärta och precis återgivning av mörka nyanser och färger. Det ger en ljusstark och levande bild med hög kontrast och levande färger.
SmartKolor är en sofistikerad teknik för att dra ut färgerna och förbättra det visuella färgomfånget på skärmen. Med den här funktionen ökar RGB-förstärkningsnivån på skärmen så att du får fylliga, levande bilder och enastående foton och videor.
Utmärkelser
4.0
av 5
1
Recension
100%
rekommenderar den här produkten
BIL62
20/10/2012
Suisse
Design moderne et joli. Manipulation menu intuitive et facile
Performance optimale, design moderne et joli, menu de l'ecran simple et intuitif, ecran brillant
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 248C3LHSW LCD monitor, LED backlight
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 248C3LHSW LCD monitor, LED backlight