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  • Elegans och prestanda
  • Elegans och prestanda
  • Elegans och prestanda
  • Elegans och prestanda
  • Elegans och prestanda
  • Elegans och prestanda

Utgått

BrillianceLCD-skärm med LED-bakgrundsbelysning

248C3LHSW/00

4
| (1) Recension | 100% rekommenderar den här produkten

1 utmärkelse

Elegans och prestanda
Svalt sofistikerad skärm med rena former. Den nya Moda är ett konstverk, elegant och tunn med en snygg basenhet i aluminium.
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Elegans och prestanda

  • Moda

  • 23,6 tum/59,9 cm, vit,

  • Full HD

LED-teknik för lysande bilder

Vita lysdioder är enheter med USB-minne som uppnår fullständig och konsekvent ljusstyrka snabbare, vilket ger kortare starttid. Lysdioder är kvicksilverfria, vilket ger en miljövänlig återvinnings- och kasseringsprocess. Lysdioder ger bättre nedtoningskontroll av LCD-bakgrundsbelysningen, vilket ger ett mycket högt kontrastförhållande. Dessutom blir färgåtergivningen suverän tack vare en konsekvent ljusstyrka över hela skärmen.

SmartContrast 20 000 000:1 för otroligt fylliga svarta detaljer

SmartContrast 20 000 000:1 för otroligt fylliga svarta detaljer

Du vill ha den LCD-TV som ger bäst kontrast och de mest levande bilderna. Philips avancerade videohantering kombinerat med unik extrem nedtoningsteknik och bakgrundsljusförstärkningsteknik resulterar i levande bilder. SmartContrast ökar kontrasten med utmärkt svärta och precis återgivning av mörka nyanser och färger. Det ger en ljusstark och levande bild med hög kontrast och levande färger.

SmartKolor för fylliga, levande bilder

SmartKolor för fylliga, levande bilder

SmartKolor är en sofistikerad teknik för att dra ut färgerna och förbättra det visuella färgomfånget på skärmen. Med den här funktionen ökar RGB-förstärkningsnivån på skärmen så att du får fylliga, levande bilder och enastående foton och videor.

Tekniska specifikationer

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Utmärkelser

  • Award image AWARD-1679531

Recensioner

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4.0

av 5

1

Recension

100%

rekommenderar den här produkten

5
3
2
1

20/10/2012

Suisse

Suisse

Design moderne et joli. Manipulation menu intuitive et facile

Performance optimale, design moderne et joli, menu de l'ecran simple et intuitif, ecran brillant

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 248C3LHSW LCD monitor, LED backlight

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 248C3LHSW LCD monitor, LED backlight

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