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  • AMVA-skärm med höga prestanda
  • AMVA-skärm med höga prestanda
  • AMVA-skärm med höga prestanda
  • AMVA-skärm med höga prestanda

Utgått

AMVA LCD-skärm med LED-bakgrundsbelysning

273E3QHSS/00

AMVA-skärm med höga prestanda
Upplev bilder med superhög kontrast på den här AMVA LED-skärmen. Den är stor, ger ett brett synfält och skarpa, livfulla bilder och är redo att underhålla dig.
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för superhög kontrast och livfulla bilder

AMVA-skärm med höga prestanda

  • E-line

  • 27-tums (68,6 cm)

  • Full HD-skärm

AMVA LED-skärm med bred synfältsvinkel och superhög kontrast för levande bild

AMVA LED-skärm med bred synfältsvinkel och superhög kontrast för levande bild

Philips AMVA LED-skärm har den avancerade tekniken Multi-domain Vertical Alignment, som ger superhöga statiska kontrastförhållanden för extra levande och klar bild. Vanliga kontorsprogram hanteras enkelt, men den är särskilt väl lämpad för foton, surfning på nätet, filmer, spel och krävande grafik. Den optimerade tekniken för pixelhantering ger en extra vid betraktningsvinkel på 178/178 grader, vilket ger kristallklar bild även i uppställt läge i 90 grader

16:9 Full HD-upplösning för spel och video

16:9 Full HD-upplösning för spel och video

Full HD-skärmen har en widescreen-upplösning på 1920 x 1080p. Det är den högsta upplösningen för HD-källor för bästa möjliga bildkvalitet. Den är helt framtidssäkrad eftersom den har funktioner för 1080p-signaler från alla källor, inklusive de senaste som Blu-ray och avancerade HD-spelkonsoler. Signalbearbetningen har uppgraderats för att fungera med den här mycket högre signalkvaliteten och -upplösningen. Bilderna blir fantastiska och flimmerfria med Progressive Scan, optimal ljusstyrka och suveräna färger.

HDMI-klar för Full HD-underhållning

HDMI-klar för Full HD-underhållning

En HDMI-klar enhet har all maskinvara som krävs för att ta emot HDMI-indata (High-Definition Multimedia Interface). Med en HDMI-kabel kan du spela upp högkvalitativa digitala video- och ljudsignaler som överförs via en enda kabel från en dator eller från AV-källor (som digitaldekodrar, DVD-spelare, A/V-mottagare och videokameror).

Tekniska specifikationer

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