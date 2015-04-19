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Utgått
Ultratunn infattning
27-tums (68,6 cm)
MHL
MHL (Mobile High Definition Link) är ett mobilt ljud-/videogränssnitt för direkt anslutning av mobiltelefoner och andra bärbara enheter till högupplösta skärmar. Med en MHL-kabel (tillval) kan du ansluta din MHL-kompatibla mobila enhet till den här stora Philips MHL-skärmen och se dina HD-videoklipp få liv med fullt digitalt ljud. Förutom att njuta av dina mobila spel, foton, filmer och andra appar på storbild kan du samtidigt ladda din mobila enhet så att du aldrig får slut på ström under användning.
För AH-IPS-skärmar används en avancerad teknik som ger dig ett extra brett synfält på 178/178 grader. Detta gör att du kan se skärmen från nästan vilken vinkel som helst. Till skillnad från vanliga TN-paneler ger AH-IPS-skärmarna otroligt skarpa bilder med livfulla färger, vilket gör dem perfekta inte bara för bilder, filmer och webbsurfning, utan även för professionella program som kräver färgprecision och konstant ljusstyrka.
De nya Philips-skärmarna har paneler med den senaste tekniken och en minimalistisk design – infattningen är endast ungefär 2,5 mm. Tillsammans med en inre svart matrisram som är ungefär 9 mm minskas måtten på infattningen avsevärt, vilket ger minimal distraktion och maximalt synfält. Skärmen med den ultratunna infattningen passar särskilt bra för flerskärmsvisning och visning sida vid sida för exempelvis spelande, grafisk design och professionell användning, och den ger dig en känsla av att använda en enda stor skärm.
4.5
av 5
6
Recensioner
83%
rekommenderar den här produkten
TechLover
19/04/2015
United Kingdom
PERFECT
I am in love with this monitor! The colors, the definition, the response time and the design. 100% worth the price, thinking about buying a second for a multi monitor set up. this should work well with the narrow bezel
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 274E5QHSB LCD monitor with SmartImage lite
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 274E5QHSB LCD monitor with SmartImage lite
Ralhts
29/09/2014
Nederland
Verifierad köpare
Uitstekende monitor met een prima prijs/kwaliteitsverhouding
Ik heb de monitor nu een aantal maanden in bezit en ben er erg blij mee. De monitor geeft een mooi beeld met mooie, natuurlijke kleuren wat absoluut niet vermoeiend is voor mijn ogen. Of ik nu bezig ben met een document in Microsoft office, op het Internet surf of een film kijk op mijn PC, het beeld is ten allen tijde mooi scherp en natuurlijk. Ik ben ook erg blij met het formaat van de monitor. In het begin was het even wennen aan de grootte maar eenmaal gewend wil je echt niet meer erug naar een kleiner scherm. Het enige minpuntje wat ik tot nu toe heb kunnen ontdekken is dat als letters heel snel over het scherm gaan (bijvoorbeeld als ik snel door een document scroll) de letters en cijfers soms iets naijlen maar dit effect is meteen verdwenen als je stopt met scrollen. Dit is echt een hele mooie monitor die ik iedereen kan aanraden!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 274E5QHSB LCD-monitor met SmartImage Lite
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 274E5QHSB LCD-monitor met SmartImage Lite
Ron1234
20/09/2014
Nederland
Verifierad köpare
Prima beeldscherm voor bij een PC
Prima beeldscherm; goed voor alle dagelijkse toepassingen op de PC. Ik speel geen games, dus daar kan ik niet op beoordelen.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 274E5QHSB LCD-monitor met SmartImage Lite
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 274E5QHSB LCD-monitor met SmartImage Lite
Kräver valfri MHL-certifierad mobil enhet och MHL-kabel (medföljer inte). Fråga din MHL-enhetsåterförsäljare om kompatibilitet.
Standby-/av-läget för ErP:s lågenergiläge är inte tillgängligt för MHL-enhetens laddningsfunktion
Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.