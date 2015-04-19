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  • LCD-skärm med SmartImage Lite
    Levande bilder med AH-IPS-skärm
  • Levande bilder med AH-IPS-skärm
  • LCD-skärm med SmartImage Lite
    Levande bilder med AH-IPS-skärm
  • Levande bilder med AH-IPS-skärm

Utgått

LCD-skärm med SmartImage Lite

274E5QHSB/00

4.5
| (6) Recensioner | 83% rekommenderar den här produkten
Levande bilder med AH-IPS-skärm
Med den här snygga Philips-skärmen med ultratunn infattning och AH-IPS-teknik får du fina, levande färgbilder. Du kan spegla din smarttelefon via Mobile HD Link.
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med ultratunn infattning och MHL-teknik

Levande bilder med AH-IPS-skärm

  • Ultratunn infattning

  • 27-tums (68,6 cm)

  • MHL

MHL-teknik för mobilt innehåll på stor skärm

MHL-teknik för mobilt innehåll på stor skärm

MHL (Mobile High Definition Link) är ett mobilt ljud-/videogränssnitt för direkt anslutning av mobiltelefoner och andra bärbara enheter till högupplösta skärmar. Med en MHL-kabel (tillval) kan du ansluta din MHL-kompatibla mobila enhet till den här stora Philips MHL-skärmen och se dina HD-videoklipp få liv med fullt digitalt ljud. Förutom att njuta av dina mobila spel, foton, filmer och andra appar på storbild kan du samtidigt ladda din mobila enhet så att du aldrig får slut på ström under användning.

AH-IPS-skärm ger imponerande bilder med breda synfältsvinklar

AH-IPS-skärm ger imponerande bilder med breda synfältsvinklar

För AH-IPS-skärmar används en avancerad teknik som ger dig ett extra brett synfält på 178/178 grader. Detta gör att du kan se skärmen från nästan vilken vinkel som helst. Till skillnad från vanliga TN-paneler ger AH-IPS-skärmarna otroligt skarpa bilder med livfulla färger, vilket gör dem perfekta inte bara för bilder, filmer och webbsurfning, utan även för professionella program som kräver färgprecision och konstant ljusstyrka.

Minimalistisk look med ultratunn infattning

De nya Philips-skärmarna har paneler med den senaste tekniken och en minimalistisk design – infattningen är endast ungefär 2,5 mm. Tillsammans med en inre svart matrisram som är ungefär 9 mm minskas måtten på infattningen avsevärt, vilket ger minimal distraktion och maximalt synfält. Skärmen med den ultratunna infattningen passar särskilt bra för flerskärmsvisning och visning sida vid sida för exempelvis spelande, grafisk design och professionell användning, och den ger dig en känsla av att använda en enda stor skärm.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.5

av 5

6

Recensioner

83%

rekommenderar den här produkten

2
1

19/04/2015

United Kingdom

United Kingdom

PERFECT

I am in love with this monitor! The colors, the definition, the response time and the design. 100% worth the price, thinking about buying a second for a multi monitor set up. this should work well with the narrow bezel

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 274E5QHSB LCD monitor with SmartImage lite

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 274E5QHSB LCD monitor with SmartImage lite

29/09/2014

Nederland

Nederland

Verifierad köpare

Uitstekende monitor met een prima prijs/kwaliteitsverhouding

Ik heb de monitor nu een aantal maanden in bezit en ben er erg blij mee. De monitor geeft een mooi beeld met mooie, natuurlijke kleuren wat absoluut niet vermoeiend is voor mijn ogen. Of ik nu bezig ben met een document in Microsoft office, op het Internet surf of een film kijk op mijn PC, het beeld is ten allen tijde mooi scherp en natuurlijk. Ik ben ook erg blij met het formaat van de monitor. In het begin was het even wennen aan de grootte maar eenmaal gewend wil je echt niet meer erug naar een kleiner scherm. Het enige minpuntje wat ik tot nu toe heb kunnen ontdekken is dat als letters heel snel over het scherm gaan (bijvoorbeeld als ik snel door een document scroll) de letters en cijfers soms iets naijlen maar dit effect is meteen verdwenen als je stopt met scrollen. Dit is echt een hele mooie monitor die ik iedereen kan aanraden!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 274E5QHSB LCD-monitor met SmartImage Lite

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 274E5QHSB LCD-monitor met SmartImage Lite

20/09/2014

Nederland

Nederland

Verifierad köpare

Prima beeldscherm voor bij een PC

Prima beeldscherm; goed voor alle dagelijkse toepassingen op de PC. Ik speel geen games, dus daar kan ik niet op beoordelen.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 274E5QHSB LCD-monitor met SmartImage Lite

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 274E5QHSB LCD-monitor met SmartImage Lite

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Kräver valfri MHL-certifierad mobil enhet och MHL-kabel (medföljer inte). Fråga din MHL-enhetsåterförsäljare om kompatibilitet.

  2. Standby-/av-läget för ErP:s lågenergiläge är inte tillgängligt för MHL-enhetens laddningsfunktion

  3. Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.