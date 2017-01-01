Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
45 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
45 dagars ångerrätt
Utgått
43PUS7100/12
Ultratunn LED-TV med 4K UHD och Android
Supersnabb Quad Core-bearbetning möter ultratunna linjer: UHD-TV:n i 7100-serien med Android ser lika snabb ut som den är. En elegant silverram, stativ med klämdesign och Ambilight förhöjer tittarupplevelsen ytterligare
43 tum
LED-TV med 4K Ultra HD
Quad Core, 16 GB utbyggbart
DVB-T/T2/C/S/S2
Micro Dimming Pro optimerar kontrasten på TV:n utifrån ljusförhållandena i rummet. En ljussensor och speciell programvara analyserar bilden i 6 400 olika zoner så att du får otroligt hög kontrast och bildkvalitet för en riktigt verklighetstrogen visning. Dag som natt.
Philips Quad Core-processor möter kraften i Android och ger en spännande spelupplevelse. Med Android TV på TV:n navigerar du bland innehåll, startar appar och spelar upp videor på ett sätt som är snabbt, intuitivt och kul.
På Google Play™ finns en omfattande katalog med kvalitetsspel för alla åldrar. De är optimerade för spel på TV, och är lika snygga som de är roliga att spela. Dessutom slipper du fylla hemmet med ännu en spelkonsol och tillhörande sladdar. Med en universell USB-spelkontroll kan du enkelt navigera i och spela dem.
Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips
2.5
av 5
414
Recensioner
Kaffedax
01/01/2017
Sverige
The dream
En liten bugg här eller där påverkar inte betyg eller användarupplevelse. En helt otroligt fin tv med underbar skärpa och bildkvalitet, även på de kanaler jag har analogt. Smidigheten att få ut maximalt av tvn då hela familjen använder android och alla enheter är kopplade till samma nätverk via wifi (AC). (Det enda som saknas är möjligheten att radera kanaler som är låsta helt, men snabblösningen med att filtrera alla fria är bra)
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Philips 7000 series Ultratunn TV med 4K UHD och Android™ 49PUS7100 123 cm (49-tums) LED-TV med 4K Ultra HD, Quad Core, 16 GB utbyggbart, DVB-T/T2/C/S/S2 med 2-sidig Ambilight XL och Pixel Precise Ultra HD
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Philips 7000 series Ultratunn TV med 4K UHD och Android™ 49PUS7100 123 cm (49-tums) LED-TV med 4K Ultra HD, Quad Core, 16 GB utbyggbart, DVB-T/T2/C/S/S2 med 2-sidig Ambilight XL och Pixel Precise Ultra HD
BORG1965
18/02/2017
Danmark
Verifierad köpare
Super skærm
Kan kun anbefales; fantastisk billede Dårlig lyd, som alle de andre...
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Philips 7000 series Ultratyndt 4K UHD-TV på Android™-platform 49PUS7100 123 cm (49") 4K Ultra HD LED-TV med Quad Core, 16 GB, som kan udvides, DVB-T/T2/C/S/S2 med 2-sidet Ambilight og Pixel Precise Ultra HD
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Philips 7000 series Ultratyndt 4K UHD-TV på Android™-platform 49PUS7100 123 cm (49") 4K Ultra HD LED-TV med Quad Core, 16 GB, som kan udvides, DVB-T/T2/C/S/S2 med 2-sidet Ambilight og Pixel Precise Ultra HD
Kimmelimsen
09/06/2016
Danmark
Verifierad köpare
Kanon tv
Et tv der opfylder de krav på billede og lyd. Det pynter på en væg og er nemt at bruge
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 7000 series 55PUS7100 Ultratyndt 4K UHD-TV på Android™-platform
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 7000 series 55PUS7100 Ultratyndt 4K UHD-TV på Android™-platform
Baserat på resultaten från Ambilight-testprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Frankrike mellan den 24 februari 2023 och den 28 februari 2025. Under denna period valde 99,91 % av deltagarna att behålla sin Ambilight TV, trots en returpolicy med full återbetalning utan krav på att ange någon anledning.
Föräldrar bör övervaka sina barn när de tittar på 3D så att de inte upplever något av ovanstående obehag. 3D-tittande rekommenderas inte för barn under 6 år eftersom deras syn inte är fullt utvecklad ännu.
EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.
Erbjudanden via Android-appen varierar beroende på land. Mer information hittar du i din lokala Google Play Store.
Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.
Molnspelerbjudanden beror på spelleverantörer.
TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
(Philips) bara kompatibel med specifik Philips-spelarenhet.
Google Cast-funktionen gäller för appar och enheter som hanterar Google Cast. Mer information hittar du på produktsidan för Google Cast.
Philips TV Remote-appen och tillhörande funktioner skiljer sig mellan olika TV-modeller, operatörer och länder, samt mellan olika smarta enheter och operativsystem. Du hittar mer information på www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV-apparna som erbjuds varierar mellan olika TV-modeller och länder. Du hittar mer information på www.philips.com/smarttv.
USB-inspelning gäller endast för digitalkanaler, och inspelning kan begränsas av kopieringsskydd (CI+). Lands- och kanalrestriktioner kan gälla.