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Utgått
AJL308/12
Vakna med ett foto på dem du tycker om
Varför inte börja dagen med ett foto på någon du tycker om eller en favoritlåt vid din sida? Med Philips klockradio med 7" färgskärm och praktisk USB/SD-kortplats kan du börja dagen på rätt sätt.
Med digital FM-radio får du ytterligare musikalternativ till din musiksamling på ljudsystemet från Philips. Sök helt enkelt efter kanalen du vill förinställa och håll snabbvalsknappen intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda kanaler kan du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.
Tack vare fullständig filöverföringskapacitet kan du lätt och bekvämt få åtkomst till mer musik och foton via USB- och SD-kortplatsen.
Titta på dina foton medan du lyssnar på favoritmusiken eller en FM-radiokanal. Välj helt enkelt Foto med musik på menyn, luta dig tillbaka och njut av båda samtidigt. Philips klockradio har USB- och SD-minneskortplatser så att du kan spela dina favorit MP3- eller WMA-musik via klockradion och visa dina digitala favoritbilder på LCD-skärmen.
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2.3
av 5
7
Recensioner
Swakke62
17/05/2016
België
Eén van de betere die ik al heb gehad!
Deze zouden ze terug op de markt moeten brangen, eventueel een DAB+ uitvoering.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJL308 Klokradio
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJL308 Klokradio
Blue4719
14/10/2011
Nederland
zeer tevreden
Wij hebben twee clockradio's in ons bezit ik vindt het alleen een minpunt dat de adapters vrij snel stuk waren we hebben ze alle twee al moeten vervangen en ik vindt de adapters vrij duur het had wel iets goedkoper gekunt
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJL308 Klokradio
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJL308 Klokradio
pauld
28/11/2010
België
Goed maar bij te sturen
Clock radio werkt perfect maar niet te lang. Deze van ons heeft het 2 jaar gedaan en dan plots geen geluid en later geen beeld meer. Voor een clockradio heeft dit een korte levensduur maar anderzijds veelzijdig, verschillende aangename geluiden om mee wakker te worden en 2 programma's om te wekken, super. 1 minpunt is de fotogallerij, deze kan je met een memorcard laten afspelen maar de kaart kan niet gelezen worden door de computer. De kaart wordt door het fototoestel aangemaakt en er kunnen geen foto's opgeladen worden. Blijkbaar is het toestel niet meer te verkrijgen in de handel en toestellen van de concurentie zijn meestal duurder en niet zo veelzijdig als dit toestel.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJL308 Klokradio
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJL308 Klokradio