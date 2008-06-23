Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
AZ1846/12
Bra bärbart ljud
Philips CD Soundmachine befriar din favoritmusik från din bärbara musikspelare så att du kan njuta av den med kraftfullt ljud – när som helst, var som helst. Har USB Direct och MP3-inspelning med en knapptryckning – ingen dator krävs.
CD-rippning
Digitalmottagare
Basreflexhögtalare ger en djup basupplevelse. De skiljer sig från vanliga högtalare genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.
MAX Sound-tekniken förstärker momentant basen, maximerar ljudprestanda och skapar en mycket imponerande ljudupplevelse med endast en knapptryckning. Den sofistikerade elektronikkretsen kalibrerar befintliga ljud- och volyminställningar vilket omedelbart förstärker bas och volym till maximala nivåer utan distorsion. Slutresultatet är en märkbar förstärkning av både ljudspektra och volym och en mäktig ljudhöjning som ger nya dimensioner till vilken musik som helst.
Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips
Recensioner