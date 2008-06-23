Basreflexhögtalare för djupt, kraftfullt ljud

Basreflexhögtalare ger en djup basupplevelse. De skiljer sig från vanliga högtalare genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.