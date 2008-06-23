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Utgått

CD Soundmachine

AZ1846/12

Bra bärbart ljud

Philips CD Soundmachine befriar din favoritmusik från din bärbara musikspelare så att du kan njuta av den med kraftfullt ljud – när som helst, var som helst. Har USB Direct och MP3-inspelning med en knapptryckning – ingen dator krävs.

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Bra bärbart ljud

  • CD-rippning

  • Digitalmottagare

Basreflexhögtalare för djupt, kraftfullt ljud

Basreflexhögtalare för djupt, kraftfullt ljud

Basreflexhögtalare ger en djup basupplevelse. De skiljer sig från vanliga högtalare genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

10,2 cm (4") fullregisterhögtalare för kraftfullt ljud

MAX Sound för omedelbar förstärkning

MAX Sound för omedelbar förstärkning

MAX Sound-tekniken förstärker momentant basen, maximerar ljudprestanda och skapar en mycket imponerande ljudupplevelse med endast en knapptryckning. Den sofistikerade elektronikkretsen kalibrerar befintliga ljud- och volyminställningar vilket omedelbart förstärker bas och volym till maximala nivåer utan distorsion. Slutresultatet är en märkbar förstärkning av både ljudspektra och volym och en mäktig ljudhöjning som ger nya dimensioner till vilken musik som helst.

Tekniska specifikationer

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