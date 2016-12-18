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Utgått
34-tums/86,7 cm
WQHD (3 440 x 1 440)
Skärmar för stationära datorer ger en personlig användarupplevelse, som passar en svängd design riktigt bra. Den svängda skärmen ger en behaglig men ändå diskret uppslukningseffekt, som fokuserar på dig vid ditt skrivbord.
Philips nya skärmar har ultratunna infattningar som ger minimal distraktion och maximalt synfält. Särskilt bra för flerskärmsvisning och visning sida vid sida för exempelvis spelande, grafisk design och professionell användning, och den ultratunna infattningen ger dig en känsla av att använda en enda stor skärm.
De här skärmarna från Philips ger otroligt klara, ultrabreda Quad HD-bilder med 3440 x 1440 bildpunkter. De nya skärmarna har paneler med höga prestanda och hög bildpunktstäthet, en betraktningsvinkel på 178/178 grader, vilket gör att de här nya skärmarna verkligen gör bilderna och grafiken mer levande. Det ultrabreda 21:9-formatet ger ökad produktivitet med mer utrymme för parallella jämförelser och mer kan ses kolumnerna i kalkylarket. Oavsett om du är en krävande yrkesanvändare som behöver ytterst specifik information för CAD-CAM-lösningar, eller någon som tycker om stora kalkylblad, får du kristallklara bilder på skärmarna från Philips.
4.5
av 5
4
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Lynhart
18/12/2016
Danmark
Verifierad köpare
Super skærm
Skærmen er så skarp at selv alm. billeder virker 3d-agtige
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance BDM3490UC Buet UltraWide LCD-display
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance BDM3490UC Buet UltraWide LCD-display
RichardT
04/04/2017
United Kingdom
Verifierad köpare
Excellent Monitor
More than happy with this monitor, would recommend to anyone.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide LCD display
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide LCD display
Heimkinofreund
18/05/2017
Deutschland
Verifierad köpare
Edler Monitor aber nicht ganz perfekt
Ehrlich gesagt möchte ich diesen Monitor nicht mehr missen wollen. Aufgefallen ist mir gleich das kratzen in dem Soundsystem durch die Lautsprecher obwohl die Lautstärke noch nicht einmal die Hälfte von der möglichen hatte. Für mich so nicht zu gebrauchen da ich lieber den Sound über ein externes Soundsystem höre. Die Idee es in dem Fuss unterzubringen ist eigentlich klasse lässt aber dadurch ihn monströs aussehen. Ich nutze ihn überwiegend zum rendern meiner 4k Videos und Internet. Zocke damit nicht da ich beide namhaften Konsolen Hersteller besitze. Die ganzen Anschlussmöglichkeiten haben mich wirklich sehr überrascht das ist mal kein Standard. Er passt eben perfekt zu meinem Highend PC, hoffe er hält noch lange durch denn er würde mir fehlen.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide-LCD-Monitor
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide-LCD-Monitor
Radie på skärmens svängning i mm
Den här Philips-skärmen är MHL-certifierad. Om din MHL-enhet inte kan anslutas eller inte fungerar som den ska bör du titta i dokumentationen för MHL-enheten eller vända dig till butiken där du köpte den. Det kan hända att du måste köpa en MHL-kabel eller adapter av ett visst märke för att enheten ska fungera
Kräver valfri MHL-certifierad mobil enhet och MHL-kabel (medföljer inte). Fråga din MHL-enhetsåterförsäljare om kompatibilitet.
Standby-/av-läget för ErP:s lågenergiläge är inte tillgängligt för MHL-enhetens laddningsfunktion
En fullständig lista över MHL-aktiverade produkter finns på www.mhlconsortiun.org
Svarstidsvärde lika med SmartResponse