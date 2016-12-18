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  • Energy Label Europe C
    Bred. Vacker. Svängd.
  • Bred. Vacker. Svängd.
  • Bred. Vacker. Svängd.
  • Bred. Vacker. Svängd.
  • Energy Label Europe C
    Bred. Vacker. Svängd.
  • Bred. Vacker. Svängd.
  • Bred. Vacker. Svängd.
  • Bred. Vacker. Svängd.

Utgått

BrillianceSvängd UltraWide LCD-skärm

BDM3490UC/00

4.5
| (4) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten
Bred. Vacker. Svängd.
Den mjukt svängda bildskärmen Philips Brilliance Curved UltraWide placerar dig i mitten av skrivbordet för en uppslukande upplevelse som aldrig tidigare.
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Inspirerad av världen runt omkring oss

Bred. Vacker. Svängd.

  • 34-tums/86,7 cm

  • WQHD (3 440 x 1 440)

Svängd skärmdesign för en mer uppslukande upplevelse

Svängd skärmdesign för en mer uppslukande upplevelse

Skärmar för stationära datorer ger en personlig användarupplevelse, som passar en svängd design riktigt bra. Den svängda skärmen ger en behaglig men ändå diskret uppslukningseffekt, som fokuserar på dig vid ditt skrivbord.

kant-till-kant glas och en tunn infattning för ett smidigt utseende

kant-till-kant glas och en tunn infattning för ett smidigt utseende

Philips nya skärmar har ultratunna infattningar som ger minimal distraktion och maximalt synfält. Särskilt bra för flerskärmsvisning och visning sida vid sida för exempelvis spelande, grafisk design och professionell användning, och den ultratunna infattningen ger dig en känsla av att använda en enda stor skärm.

CrystalClear-bilder med UltraWide QHD 3440 x 1 440 bildpunkter

CrystalClear-bilder med UltraWide QHD 3440 x 1 440 bildpunkter

De här skärmarna från Philips ger otroligt klara, ultrabreda Quad HD-bilder med 3440 x 1440 bildpunkter. De nya skärmarna har paneler med höga prestanda och hög bildpunktstäthet, en betraktningsvinkel på 178/178 grader, vilket gör att de här nya skärmarna verkligen gör bilderna och grafiken mer levande. Det ultrabreda 21:9-formatet ger ökad produktivitet med mer utrymme för parallella jämförelser och mer kan ses kolumnerna i kalkylarket. Oavsett om du är en krävande yrkesanvändare som behöver ytterst specifik information för CAD-CAM-lösningar, eller någon som tycker om stora kalkylblad, får du kristallklara bilder på skärmarna från Philips.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.5

av 5

4

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

18/12/2016

Danmark

Danmark

Verifierad köpare

Super skærm

Skærmen er så skarp at selv alm. billeder virker 3d-agtige

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance BDM3490UC Buet UltraWide LCD-display

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance BDM3490UC Buet UltraWide LCD-display

04/04/2017

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Excellent Monitor

More than happy with this monitor, would recommend to anyone.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide LCD display

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide LCD display

18/05/2017

Deutschland

Deutschland

Verifierad köpare

Edler Monitor aber nicht ganz perfekt

Ehrlich gesagt möchte ich diesen Monitor nicht mehr missen wollen. Aufgefallen ist mir gleich das kratzen in dem Soundsystem durch die Lautsprecher obwohl die Lautstärke noch nicht einmal die Hälfte von der möglichen hatte. Für mich so nicht zu gebrauchen da ich lieber den Sound über ein externes Soundsystem höre. Die Idee es in dem Fuss unterzubringen ist eigentlich klasse lässt aber dadurch ihn monströs aussehen. Ich nutze ihn überwiegend zum rendern meiner 4k Videos und Internet. Zocke damit nicht da ich beide namhaften Konsolen Hersteller besitze. Die ganzen Anschlussmöglichkeiten haben mich wirklich sehr überrascht das ist mal kein Standard. Er passt eben perfekt zu meinem Highend PC, hoffe er hält noch lange durch denn er würde mir fehlen.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide-LCD-Monitor

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide-LCD-Monitor

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Radie på skärmens svängning i mm

  2. Den här Philips-skärmen är MHL-certifierad. Om din MHL-enhet inte kan anslutas eller inte fungerar som den ska bör du titta i dokumentationen för MHL-enheten eller vända dig till butiken där du köpte den. Det kan hända att du måste köpa en MHL-kabel eller adapter av ett visst märke för att enheten ska fungera

  3. Kräver valfri MHL-certifierad mobil enhet och MHL-kabel (medföljer inte). Fråga din MHL-enhetsåterförsäljare om kompatibilitet.

  4. Standby-/av-läget för ErP:s lågenergiläge är inte tillgängligt för MHL-enhetens laddningsfunktion

  5. En fullständig lista över MHL-aktiverade produkter finns på www.mhlconsortiun.org

  6. Svarstidsvärde lika med SmartResponse