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Utgått

Mikromusiksystem

BTM2056/12

3.9

| (14) Recensioner | 86% rekommenderar den här produkten

Ljud som passar ditt hem

Spela upp din bärbara musik i hemmet. Det här mikromusiksystemet från Philips omfattar USB Direct och MP3-link. Med trådlös musikströmning via Bluetooth kan du njuta av din musik utan onödigt krångel.

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Besatt av ljud

Ljud som passar ditt hem

  • Bluetooth

Motorstyrd skjutlucka på framsidan som ger stil och elegans

Motorstyrd skjutlucka på framsidan som ger stil och elegans

En frontmatad motorstyrd skjutlucka ger ännu mer elegans till systemets redan tunna och snygga design. Den stilrena men ändå funktionella skivluckan skjuts uppåt och nedåt vertikalt i en jämn rörelse när du trycker på knappen för att byta musik. Luta dig tillbaka och njut av dynamiska ljudprestanda medan du tittar på skivan som spelas genom det genomskinliga fönstret.

Flexibel placering med alternativ för väggmontering

Flexibel placering med alternativ för väggmontering

Den perfekta kombinationen av tunn och mångsidig design – Philips ljudsystem är smart designad och smälter in i inredningen. Ljudsystemets basenhet utgörs av ett stativ så att systemet kan placeras säkert på en hylla eller i ett skåp. Monterar du det på väggen har du fortfarande samma flexibilitet som om du använder det fristående stativet.

USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning

USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning

I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-enheter till USB-porten på din Philips-enhet och spela upp digital musik direkt från Philips-enheten.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.9

av 5

14

Recensioner

86%

rekommenderar den här produkten

3

06/07/2018

France

France

tres bonne

la commande (zapette) est abimé je désirais la remplacer comment faire? puis je la commander ? merci de me répondre

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BTM2056 Microchaîne

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BTM2056 Microchaîne

12/07/2013

France

France

très bon appareil

super et efficace à recommander pour tout le monde

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BTM2056 Microchaîne

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BTM2056 Microchaîne

12/07/2013

France

France

Verifierad köpare

très bon appareil

super et efficace à recommander pour tout le monde

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BTM2056 Microchaîne

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BTM2056 Microchaîne

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