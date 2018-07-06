Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
Ljud som passar ditt hem
Spela upp din bärbara musik i hemmet. Det här mikromusiksystemet från Philips omfattar USB Direct och MP3-link. Med trådlös musikströmning via Bluetooth kan du njuta av din musik utan onödigt krångel.
Bluetooth
En frontmatad motorstyrd skjutlucka ger ännu mer elegans till systemets redan tunna och snygga design. Den stilrena men ändå funktionella skivluckan skjuts uppåt och nedåt vertikalt i en jämn rörelse när du trycker på knappen för att byta musik. Luta dig tillbaka och njut av dynamiska ljudprestanda medan du tittar på skivan som spelas genom det genomskinliga fönstret.
Den perfekta kombinationen av tunn och mångsidig design – Philips ljudsystem är smart designad och smälter in i inredningen. Ljudsystemets basenhet utgörs av ett stativ så att systemet kan placeras säkert på en hylla eller i ett skåp. Monterar du det på väggen har du fortfarande samma flexibilitet som om du använder det fristående stativet.
I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-enheter till USB-porten på din Philips-enhet och spela upp digital musik direkt från Philips-enheten.
3.9
av 5
14
Recensioner
86%
rekommenderar den här produkten
ciboulette
06/07/2018
France
tres bonne
la commande (zapette) est abimé je désirais la remplacer comment faire? puis je la commander ? merci de me répondre
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BTM2056 Microchaîne
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BTM2056 Microchaîne
Natakuvador
12/07/2013
France
très bon appareil
super et efficace à recommander pour tout le monde
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BTM2056 Microchaîne
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BTM2056 Microchaîne
lede
12/07/2013
France
Verifierad köpare
très bon appareil
super et efficace à recommander pour tout le monde
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BTM2056 Microchaîne
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BTM2056 Microchaîne