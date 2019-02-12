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Utgått
Ge tyngd åt dina favoritlåtar
Lyssna på all digital musik på din smartphone via Bluetooth eller MP3-CD och CD-R/W på ett mikrosystem från Philips. Basreflexhögtalare ger dramatiskt basljud och en 70 W maximal uteffekt ger kraftfullt ljud.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
Med digital ljudkontroll får du ett antal förinställda balanserade, klara, kraftfulla, varma och ljusa kontroller som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att justera ljudbalansen och för att förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll kan du enkelt få ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.
USB-porten är inte bara till för musikuppspelning. Det intelligenta systemet för USB-krafthantering möjliggör en snabbladdningsström på 2 A för att snabbt ladda en smart enhet när musiksystemet är i standbyläge.
Ljudingången möjliggör direktuppspelning av ljudinnehåll från bärbara mediespelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är ljudingången mycket praktisk eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.
5.0
av 5
1
Recension
100%
rekommenderar den här produkten
kepepe
12/02/2019
Österreich
einwandfreies Produkt
Hätte nie gedacht, dass so eine relativ kleine Anlage so eine Musikleistung hervorbringt!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BTM2560 Mini-Stereoanlage
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BTM2560 Mini-Stereoanlage