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Utgått

Mikromusiksystem

BTM2560/12

5

| (1) Recension | 100% rekommenderar den här produkten

Ge tyngd åt dina favoritlåtar

Lyssna på all digital musik på din smartphone via Bluetooth eller MP3-CD och CD-R/W på ett mikrosystem från Philips. Basreflexhögtalare ger dramatiskt basljud och en 70 W maximal uteffekt ger kraftfullt ljud.

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Ge tyngd åt dina favoritlåtar

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

Digital ljudkontroll

Med digital ljudkontroll får du ett antal förinställda balanserade, klara, kraftfulla, varma och ljusa kontroller som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att justera ljudbalansen och för att förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll kan du enkelt få ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

Snabb och effektiv USB-laddning för en smart enhet

Snabb och effektiv USB-laddning för en smart enhet

USB-porten är inte bara till för musikuppspelning. Det intelligenta systemet för USB-krafthantering möjliggör en snabbladdningsström på 2 A för att snabbt ladda en smart enhet när musiksystemet är i standbyläge.

Ljudingång för bärbar musikuppspelning

Ljudingång för bärbar musikuppspelning

Ljudingången möjliggör direktuppspelning av ljudinnehåll från bärbara mediespelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är ljudingången mycket praktisk eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

Tekniska specifikationer

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5.0

av 5

1

Recension

100%

rekommenderar den här produkten

4
3
2
1

12/02/2019

Österreich

Österreich

einwandfreies Produkt

Hätte nie gedacht, dass so eine relativ kleine Anlage so eine Musikleistung hervorbringt!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BTM2560 Mini-Stereoanlage

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BTM2560 Mini-Stereoanlage

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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