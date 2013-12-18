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Utgått
CAM102BL/00
Fånga och dela fantastiska ögonblick – enkelt
Med ESee-videokameran CAM102 förblir minnena kristallklara - med inspelningar i full HD. Spela in videor med en knapptryckning och dela filmerna direkt på TV och online. Du kan ansluta den utan problem till enheter med den integrerade USB-kontakten.
Nu när det finns en Micro SD-kortplats i Philips videokamera kan du spela in allt du vill. Liten men med stor lagringskapacitet, alla dina videor och foton lagras säkert med Micro SD. Den lilla storleken innebär också att det är lätt att ta med några stycken. Kortplatsen på videokameran kan ta alla universella Micro SD-kort så att du kan utöka minnet upp till 32 GB, vilket ger 16 timmars video i HD. Klicka på du bara.
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3.4
av 5
16
Recensioner
SalvaAO
18/12/2013
España
buena calidad en fotos y video
buena calidad en fotos y video pequeña y no pesa nada
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM102BL Videocámara de alta definición
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM102BL Videocámara de alta definición
zappie35
09/10/2011
Nederland
een fijn apparaat
ligt goed in de hand hij is dusdnig klein dat je hem gemakkelijk kan meenemen in een broekzak. De beelden zijn goed en zijn ook gemakkelijk over te brengen nar de computer middels het mooi weggewerkte USB aansluiting al met al een fijn apparat
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM102BL HD-camcorder
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM102BL HD-camcorder
jan149
28/06/2013
Nederland
Dit product is direct klaar voor gebruik.
Het heeft wel wat moeite gekost om de 'gebruiksaanwijzing' te downloaden en om uit te vinden hoe het apparaat kon worden opgeladen. Dit is met elk iPad oplaadapparaat te doen. Is maar dat je het weet.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM102BL HD-camcorder
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM102BL HD-camcorder