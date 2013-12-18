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Utgått

HD-videokamera

CAM102BL/00

3.4

| (16) Recensioner

Fånga och dela fantastiska ögonblick – enkelt

Med ESee-videokameran CAM102 förblir minnena kristallklara - med inspelningar i full HD. Spela in videor med en knapptryckning och dela filmerna direkt på TV och online. Du kan ansluta den utan problem till enheter med den integrerade USB-kontakten.

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Återupplev minnen i HD

Fånga och dela fantastiska ögonblick – enkelt

Med extra lång batterilivslängd kan du filma mer

Filmredigeringsprogram för egna videor

Micro SD-kortplats för upp till 32 GB med 16 timmars HD-video

Micro SD-kortplats för upp till 32 GB med 16 timmars HD-video

Nu när det finns en Micro SD-kortplats i Philips videokamera kan du spela in allt du vill. Liten men med stor lagringskapacitet, alla dina videor och foton lagras säkert med Micro SD. Den lilla storleken innebär också att det är lätt att ta med några stycken. Kortplatsen på videokameran kan ta alla universella Micro SD-kort så att du kan utöka minnet upp till 32 GB, vilket ger 16 timmars video i HD. Klicka på du bara.

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Recensioner

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3.4

av 5

16

Recensioner

1

18/12/2013

España

España

buena calidad en fotos y video

buena calidad en fotos y video pequeña y no pesa nada

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CAM102BL Videocámara de alta definición

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CAM102BL Videocámara de alta definición

09/10/2011

Nederland

Nederland

een fijn apparaat

ligt goed in de hand hij is dusdnig klein dat je hem gemakkelijk kan meenemen in een broekzak. De beelden zijn goed en zijn ook gemakkelijk over te brengen nar de computer middels het mooi weggewerkte USB aansluiting al met al een fijn apparat

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CAM102BL HD-camcorder

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CAM102BL HD-camcorder

28/06/2013

Nederland

Nederland

Dit product is direct klaar voor gebruik.

Het heeft wel wat moeite gekost om de 'gebruiksaanwijzing' te downloaden en om uit te vinden hoe het apparaat kon worden opgeladen. Dit is met elk iPad oplaadapparaat te doen. Is maar dat je het weet.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CAM102BL HD-camcorder

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CAM102BL HD-camcorder

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