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Utgått

HD-videokamera

CAM110BL/00

4.2

| (9) Recensioner | 88% rekommenderar den här produkten

Fånga och dela fantastiska ögonblick – enkelt

Gör fantastiska videor i full HD och gör dem perfekta med ESee-videokamerans suveräna bildstabiliseringsteknik. Med Dual Format-inspelning får du både HD och e-postvänliga format, vilket gör att du kan dela videor på TV upp till fyra gånger snabbare.

Visa alla fördelar

Med avancerad bildstabilisering

Fånga och dela fantastiska ögonblick – enkelt

Det går snabbt att dela via e-post eller publicering på Facebook/YouTube

Det går snabbt att dela via e-post eller publicering på Facebook/YouTube

Med den inbyggda Windows-programvaran kan du lägga upp dina filmer på webbplatser som YouTube, Facebook, Twitter och Vimeo utan problem. Mac-användare kan lätt organisera, redigera och dela ut med iMovie från iLife. Med hjälp av den avancerade komprimeringstekniken genererar det HD-videoformat (H.264) som används i Philips-videokameran mindre filer än de från vanliga videokameror, digitala kameror och mobiltelefoner, så att du kan dela dem snabbare! Filerna kan också användas av andra program, t.ex. iPhoto och Windows Movie Maker.

Direkt TV-anslutning via HDMI för visning av video i HD

Direkt TV-anslutning via HDMI för visning av video i HD

Inbyggd USB-kontakt för problemfri anslutning till din PC/Mac

Inbyggd USB-kontakt för problemfri anslutning till din PC/Mac

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

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Recensioner

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4.2

av 5

9

Recensioner

88%

rekommenderar den här produkten

1

25/06/2017

United Kingdom

United Kingdom

Know your photo requirements...

I read the other reviews which I did not find helpful or reflect my own. I have been using this camera, purchased through CPC for over two years. I like to take spur of the moment shots, as well as the usual holiday snaps. This camera is fabulous for both, the antishake is amazing as is the sound recording. When you arrive home you can view directly to your TV at HDMI quality(I have a 60" LED TV which brings ouit the best in my photos. Take photos or videos, control is simple and you focus on the shot you are taking.Well done Phillips.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CAM110BL HD camcorder

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CAM110BL HD camcorder

20/05/2012

Nederland

Nederland

Perfecte kwaliteit in een handzaam 'jasje'

Hele praktische camera, makkelijk mee te nemen en goede HD beeldkwaliteit. De camera is binnen een paar seconden gebruiksklaar. Opnames bewerken werkt naadloos met iMovie van Apple, wat voor mij een must is. Erg tevreden metbdeze handzame camera!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CAM110BL HD-camcorder

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CAM110BL HD-camcorder

19/03/2012

Nederland

Nederland

Fantastisch camcordertje

Leuk en mooi. Prima beeld en vooral erg prettig te bewerken met de meegeleverde software. De bestanden worden goed van een externe schijf gelezen door tv en dvd-speler.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CAM110BL HD-camcorder

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CAM110BL HD-camcorder

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