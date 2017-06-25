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Utgått
Fånga och dela fantastiska ögonblick – enkelt
Gör fantastiska videor i full HD och gör dem perfekta med ESee-videokamerans suveräna bildstabiliseringsteknik. Med Dual Format-inspelning får du både HD och e-postvänliga format, vilket gör att du kan dela videor på TV upp till fyra gånger snabbare.
Med den inbyggda Windows-programvaran kan du lägga upp dina filmer på webbplatser som YouTube, Facebook, Twitter och Vimeo utan problem. Mac-användare kan lätt organisera, redigera och dela ut med iMovie från iLife. Med hjälp av den avancerade komprimeringstekniken genererar det HD-videoformat (H.264) som används i Philips-videokameran mindre filer än de från vanliga videokameror, digitala kameror och mobiltelefoner, så att du kan dela dem snabbare! Filerna kan också användas av andra program, t.ex. iPhoto och Windows Movie Maker.
4.2
av 5
9
Recensioner
88%
rekommenderar den här produkten
wisiwig
25/06/2017
United Kingdom
Know your photo requirements...
I read the other reviews which I did not find helpful or reflect my own. I have been using this camera, purchased through CPC for over two years. I like to take spur of the moment shots, as well as the usual holiday snaps. This camera is fabulous for both, the antishake is amazing as is the sound recording. When you arrive home you can view directly to your TV at HDMI quality(I have a 60" LED TV which brings ouit the best in my photos. Take photos or videos, control is simple and you focus on the shot you are taking.Well done Phillips.
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Den här recensionen skrevs för CAM110BL HD camcorder
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM110BL HD camcorder
Jeronimo73
20/05/2012
Nederland
Perfecte kwaliteit in een handzaam 'jasje'
Hele praktische camera, makkelijk mee te nemen en goede HD beeldkwaliteit. De camera is binnen een paar seconden gebruiksklaar. Opnames bewerken werkt naadloos met iMovie van Apple, wat voor mij een must is. Erg tevreden metbdeze handzame camera!
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Den här recensionen skrevs för CAM110BL HD-camcorder
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM110BL HD-camcorder
Hans1234
19/03/2012
Nederland
Fantastisch camcordertje
Leuk en mooi. Prima beeld en vooral erg prettig te bewerken met de meegeleverde software. De bestanden worden goed van een externe schijf gelezen door tv en dvd-speler.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM110BL HD-camcorder
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM110BL HD-camcorder