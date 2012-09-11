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Utgått

HD-videokamera

CAM110SL/00

4.1

| (7) Recensioner | 86% rekommenderar den här produkten

Fånga och dela fantastiska ögonblick – enkelt

Gör fantastiska videor i full HD och gör dem perfekta med ESee-videokamerans suveräna bildstabiliseringsteknik. Med Dual Format-inspelning får du både HD och e-postvänliga format, vilket gör att du kan dela videor på TV upp till fyra gånger snabbare.

Visa alla fördelar

Med avancerad bildstabilisering

Fånga och dela fantastiska ögonblick – enkelt

Inbyggt batteri för bekväm uppladdning via USB

Blixt, autofokus samt ansikts- och leendeigenkänning

Blixt, autofokus samt ansikts- och leendeigenkänning

Upplösning på upp till 10 megapixel för foton av hög kvalitet

Upplösning på upp till 10 megapixel för foton av hög kvalitet

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Recensioner

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4.1

av 5

7

Recensioner

86%

rekommenderar den här produkten

2
1

11/09/2012

Nederland

Nederland

heerlijk toestel met goede resultataen

Film uitsluitend de vakantie routes. Via een vaste steun in de camper. Uit de hand filmen is risicovol vanwege onrustige bewegingen, maar met een statief gaat het ook prima.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CAM110SL HD-camcorder

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CAM110SL HD-camcorder

11/09/2012

Nederland

Nederland

Verifierad köpare

heerlijk toestel met goede resultataen

Film uitsluitend de vakantie routes. Via een vaste steun in de camper. Uit de hand filmen is risicovol vanwege onrustige bewegingen, maar met een statief gaat het ook prima.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CAM110SL HD-camcorder

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CAM110SL HD-camcorder

15/07/2012

France

France

Simplicité et Ergonomie

Simple d'utilisation, bonne qualité photo et vidéo, compact

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CAM110SL Caméra HD

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CAM110SL Caméra HD

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