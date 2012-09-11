Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
Fånga och dela fantastiska ögonblick – enkelt
Gör fantastiska videor i full HD och gör dem perfekta med ESee-videokamerans suveräna bildstabiliseringsteknik. Med Dual Format-inspelning får du både HD och e-postvänliga format, vilket gör att du kan dela videor på TV upp till fyra gånger snabbare.
Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips
4.1
av 5
7
Recensioner
86%
rekommenderar den här produkten
BBMartin
11/09/2012
Nederland
heerlijk toestel met goede resultataen
Film uitsluitend de vakantie routes. Via een vaste steun in de camper. Uit de hand filmen is risicovol vanwege onrustige bewegingen, maar met een statief gaat het ook prima.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM110SL HD-camcorder
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM110SL HD-camcorder
pieterwvd46
11/09/2012
Nederland
Verifierad köpare
heerlijk toestel met goede resultataen
Film uitsluitend de vakantie routes. Via een vaste steun in de camper. Uit de hand filmen is risicovol vanwege onrustige bewegingen, maar met een statief gaat het ook prima.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM110SL HD-camcorder
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM110SL HD-camcorder
musso06
15/07/2012
France
Simplicité et Ergonomie
Simple d'utilisation, bonne qualité photo et vidéo, compact
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM110SL Caméra HD
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM110SL Caméra HD