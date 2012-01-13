ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Produktfoto framifrån
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Primär bild
  • Produktfoto framifrån
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Primär bild

Utgått

Klassiskt mikroljudsystem

DCM186/12

4

| (1) Recension | 100% rekommenderar den här produkten

Besatt av ljud

Anslut till ett eluttag - och få fylligt ljud - när du dockar och laddar din iPod/iPhone på Philips Micro System. Dynamic Bass Boost frestar öronen medan den snygga, kompakta designen förbättrar vilken plats som helst och kittlar dina sinnen.

Visa alla fördelar

Slappa till fantastisk musik

Besatt av ljud

  • Docka för iPod/iPhone

Spela upp ljud från och ladda din iPod/iPhone samtidigt

Spela upp ljud från och ladda din iPod/iPhone samtidigt

Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du laddar din iPod/iPhone! Med dockan kan du ansluta den bärbara enheten direkt till dockningssystemet för underhållning så att du kan lyssna på din favoritmusik med suveränt ljud. Den laddar också din iPod/iPhone under uppspelningen så att du kan lyssna på musik och behöver inte oroa dig för att batteriet till den bärbara spelaren ska ta slut. Dockningssystemet för underhållning laddar den bärbara enheten när den är dockad.

Väcknings- och insomningsfunktion

Väcknings- och insomningsfunktion

Många väckarklockor har olika larmalternativ. Med den här klockradion från Philips kan du vakna till radio eller en traditionell larmsignal. Med insomningstimern kan du programmera tidslängden för musiken så att den sammanfaller med hur länge det normalt tar för dig att somna. Oavsett vilka krav du har på en väckarklocka, om du vill ha larmsignal med en stadig ton eller om du vill lyssna på musik när du ska somna, har den här allt.

DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud

DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.0

av 5

1

Recension

100%

rekommenderar den här produkten

5
3
2
1

13/01/2012

France

France

Simplicité et performance de ce produit

Produit compact qui convient à une utilisation quotidienne pour apprécier la musique sous toutes ses formes ! (Du CD au MP3...)

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCM186 Microchaîne classique

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCM186 Microchaîne classique

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.