Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
Besatt av ljud
Anslut till ett eluttag - och få fylligt ljud - när du dockar och laddar din iPod/iPhone på Philips Micro System. Dynamic Bass Boost frestar öronen medan den snygga, kompakta designen förbättrar vilken plats som helst och kittlar dina sinnen.
Docka för iPod/iPhone
Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du laddar din iPod/iPhone! Med dockan kan du ansluta den bärbara enheten direkt till dockningssystemet för underhållning så att du kan lyssna på din favoritmusik med suveränt ljud. Den laddar också din iPod/iPhone under uppspelningen så att du kan lyssna på musik och behöver inte oroa dig för att batteriet till den bärbara spelaren ska ta slut. Dockningssystemet för underhållning laddar den bärbara enheten när den är dockad.
Många väckarklockor har olika larmalternativ. Med den här klockradion från Philips kan du vakna till radio eller en traditionell larmsignal. Med insomningstimern kan du programmera tidslängden för musiken så att den sammanfaller med hur länge det normalt tar för dig att somna. Oavsett vilka krav du har på en väckarklocka, om du vill ha larmsignal med en stadig ton eller om du vill lyssna på musik när du ska somna, har den här allt.
Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.
Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips
4.0
av 5
1
Recension
100%
rekommenderar den här produkten
Brad34
13/01/2012
France
Simplicité et performance de ce produit
Produit compact qui convient à une utilisation quotidienne pour apprécier la musique sous toutes ses formes ! (Du CD au MP3...)
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM186 Microchaîne classique
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM186 Microchaîne classique