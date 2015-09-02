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Utgått

Mikromusiksystem

DCM2260/12

2.7

| (10) Recensioner

Ljudsystem som passar ditt hem

Spela upp och ladda alla iPod-, iPhone- och iPad-enheter med DualDock via Lightning- och 30-stiftkontakter. Det här musiksystemet har ett sensationellt ljud och har ytterligare en fördel. Det ser fantastiskt ut i alla hem med sitt 2-i-1 bordsstativ för flexibla placeringsmöjligheter.

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Besatt av ljud

Ljudsystem som passar ditt hem

  • DualDock för iPod/iPhone/iPad

  • Bords- eller väggmontering

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Max 20 W

DualDock för att ladda och spela från Apple-enheter (Lightning- och 30-stiftskontakter)

DualDock för att ladda och spela från Apple-enheter (Lightning- och 30-stiftskontakter)

Philips innovativa DualDock med Lightning och 30-stiftskontakt kan ladda och spela upp ljud på alla Apple-enheter. En slimmad design kombineras med enkel funktionalitet så att kan du växla mellan olika anslutningar på ett ögonblick. Lyssna på dina favoritlåtar oavsett vilken Apple-enhet du vill använda.

Total uteffekt på 20 W RMS

Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW

Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW

MP3 står för "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") och är en revolutionerande komprimeringsteknik där digitala musikfiler kan göras upp till 10 gånger mindre utan att ljudkvaliteten försämras i någon större utsträckning. MP3 är ett vanligt ljudkomprimeringsformat på Internet för snabb och enkel överföring av ljudfiler.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.7

av 5

10

Recensioner

4

02/09/2015

Nederland

Nederland

Super fijn apparaat

Ik heb een tijdje terug bij hardware.nl de Philips DCM2260 aangeschaft Hij heeft thuis een mooi plekje aan de muur gekregen, En ben er zo enorm blij mee. Hij oogt heel mooi en heeft veel en goede mogelijkheden. Je kunt je telefoon er op aan sluiten of een cd/ usb plaatsen. Groot voordeel hij heeft ook totaal geen problemen met cd-r. Tevens is er ook nog gewone radio. Hier heb je de mogelijkheid je lievelingszenders op te slaan. Door het bass reflex systeem komt er een zeer mooi geluid uit. Enige nadeel is dat de dualdoch alleen maar is bedoeld voor het opladen van apple apparaten. Maar buiten dat om echt een heel fijn apparaat die ik de mensen ook zeker aanraadt.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCM2260 Micromuzieksysteem

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCM2260 Micromuzieksysteem

16/04/2014

Italia

Italia

ottimo e super consigliato!

Ottimo mini stereo, bel design, facile da usare, suono perfetto, alloggiamento per i-pod, i-pad perfetto è il posto ideale così si ricaricano, radio con ottima riproduzione del suono. Unico neo con la chiavetta non si vedono le canzoni e cambiare è praticamente impossibile. Ottimo prodotto in tutti i sensi, fa il suo dovere!

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Den här recensionen skrevs för DCM2260 Sistema musicale micro

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCM2260 Sistema musicale micro

24/08/2017

France

France

Vite déçu

Le concept est très bon mais au bout de 3 jours d'utilisation, les boutons du dock ne fonctionnent plus, donc toute action doit se faire via la télécommande. De plus, l'appareil s'allume tout seul en indiquant qu'il n'y a pas de CD...

Den här recensionen skrevs för DCM2260 Microchaîne

Den här recensionen skrevs för DCM2260 Microchaîne

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