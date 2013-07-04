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Utgått

Mikromusiksystem

DCM3020/79

3.1

| (83) Recensioner

Fylligt och kraftfullt ljud

Fyll hemmet med ljud från din iPod/iPhone/iPad. Släpp musiken fri med det trendiga mikromusiksystemet från Philips – detaljerad ljudbild och kraftfull bas med wOOx-tekniken. Docka bara enheten, även om den är i ett skyddsfodral.

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Besatt av ljud

Fylligt och kraftfullt ljud

  • Docka för iPod/iPhone/iPad

  • 120 W

Dome tweeter för detaljerat och naturligt ljud

Dome tweeter-högtalare återger höga och medelhöga frekvenser klart, vilket förbättrar den övergripande ljudkvaliteten från högtalarna. Genom en harmonisk blandning av oförvanskat och ofärgat mångsidigt ljud ger de såväl sång som instrument en ljudkvalitet och tonrenhet som, i kombination med woofer-högtalarna, balanserar det totala ljudet.

Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar

Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar

Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

MP3 Link för uppspelning av bärbar musik

MP3 Link för uppspelning av bärbar musik

MP3 Link-anslutningen möjliggör direktuppspelning av MP3-innehåll från bärbara mediespelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är MP3 Link också mycket praktiskt eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.1

av 5

83

Recensioner

04/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Great sound quality

Great product, great price. All round overall excellent package

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCM3020 Micro music system

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCM3020 Micro music system

24/05/2013

United Kingdom

United Kingdom

Elegant design with reasonable price.

I've always had affection for Philips. Not always rightly. In this case, however, I have no doubt. Simple & pleasing design that combines a great, deep, powerful sound. Highly recommended.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCM3020 Micro music system

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCM3020 Micro music system

24/05/2013

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Elegant design with reasonable price.

I've always had affection for Philips. Not always rightly. In this case, however, I have no doubt. Simple & pleasing design that combines a great, deep, powerful sound. Highly recommended.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCM3020 Micro music system

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCM3020 Micro music system

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