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Utgått
DCM3020/79
Fylligt och kraftfullt ljud
Fyll hemmet med ljud från din iPod/iPhone/iPad. Släpp musiken fri med det trendiga mikromusiksystemet från Philips – detaljerad ljudbild och kraftfull bas med wOOx-tekniken. Docka bara enheten, även om den är i ett skyddsfodral.
Docka för iPod/iPhone/iPad
120 W
Dome tweeter-högtalare återger höga och medelhöga frekvenser klart, vilket förbättrar den övergripande ljudkvaliteten från högtalarna. Genom en harmonisk blandning av oförvanskat och ofärgat mångsidigt ljud ger de såväl sång som instrument en ljudkvalitet och tonrenhet som, i kombination med woofer-högtalarna, balanserar det totala ljudet.
Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.
MP3 Link-anslutningen möjliggör direktuppspelning av MP3-innehåll från bärbara mediespelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är MP3 Link också mycket praktiskt eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.
3.1
av 5
83
Recensioner
Coxy1961
04/07/2013
United Kingdom
Verifierad köpare
Great sound quality
Great product, great price. All round overall excellent package
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM3020 Micro music system
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM3020 Micro music system
Prince01
24/05/2013
United Kingdom
Elegant design with reasonable price.
I've always had affection for Philips. Not always rightly. In this case, however, I have no doubt. Simple & pleasing design that combines a great, deep, powerful sound. Highly recommended.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM3020 Micro music system
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM3020 Micro music system
RobertS
24/05/2013
United Kingdom
Verifierad köpare
Elegant design with reasonable price.
I've always had affection for Philips. Not always rightly. In this case, however, I have no doubt. Simple & pleasing design that combines a great, deep, powerful sound. Highly recommended.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM3020 Micro music system
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM3020 Micro music system