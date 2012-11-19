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Utgått
Slappna av med fantastisk musik
Spela upp musik med rent, detaljrikt ljud på Philips Classic mikrosystem. Spela musik, ladda din iPod/iPhone och få en mäktig musikupplevelse med MP3-CD-uppspelning, MP3 Link och USB Direct.
Docka för iPod/iPhone
60W
Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du laddar din iPod/iPhone! Med dockan kan du ansluta den bärbara enheten direkt till dockningssystemet för underhållning så att du kan lyssna på din favoritmusik med suveränt ljud. Den laddar också din iPod/iPhone under uppspelningen så att du kan lyssna på musik och behöver inte oroa dig för att batteriet till den bärbara spelaren ska ta slut. Dockningssystemet för underhållning laddar den bärbara enheten när den är dockad.
Med ljudkomprimeringsteknik kan digitala musikfiler reduceras upp till 10 gånger i storlek utan att ljudkvaliteten radikalt försämras. MP3 och WMA är två av komprimeringsformaten med vilka du kan uppleva en hel värld av digital musik på din Philips-spelare. Ladda ned MP3- eller WMA-låtar på musikwebbplatser på internet eller skapa dina egna MP3- eller WMA-musikfiler genom att rippa dina CD-skivor och överföra dem till spelaren.
En frontmatad motorstyrd skjutlucka ger ännu mer elegans till systemets redan tunna och snygga design. Den stilrena men ändå funktionella skivluckan skjuts uppåt och nedåt vertikalt i en jämn rörelse när du trycker på knappen för att byta musik. Luta dig tillbaka och njut av dynamiska ljudprestanda medan du tittar på skivan som spelas genom det genomskinliga fönstret.
4.0
av 5
1
Recension
100%
rekommenderar den här produkten
donaclo
19/11/2012
France
Ce produit est dans son ensemble très bon
Je ne connais pas encore toutes les possibilités du produit mais il est tout à fait convenable surtout pour écouter la musique stockée sur l'Ipod bien que la connexion ne soit pas facile (le cache est un peu génant pour l'Ipod touch).
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM3100 Microchaîne classique
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM3100 Microchaîne classique