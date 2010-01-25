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Utgått

iBoom JukeBox

DLA78405/10

4.2

| (5) Recensioner

Lyssna på iPod med fullt stereoljud

Upplev ett ljud som fyller hela rummet i din iPod med iBoom JukeBox, Hi-Fi-högtalarsystemet för iPod. Med den fantastiska displayfjärrkontrollen kan du navigera iPod-innehåll i fjärrkontrollens informationsfönster! Docka för att ladda fjärrkontrollen och din iPod.

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och styr med fjärrkontrollen på skärmen

Lyssna på iPod med fullt stereoljud

  • För iPod

Lyssna på musik i lyxigt stereoljud

I HiFi-högtalarsystemet finns en klass D-förstärkare, två woofers och tweeters för en fyllig bas och klar diskant, så att du kan lyssna på musik i lyxigt stereoljud.

Snygga högtalare som fyller alla rum med musik

Det snygga högtalarsystemet gör sig bra i vilket rum som helst. Du kan lyssna på musik högt istället för i hörlurar.

Fjärrkontroll med lättavläst info-display för iPod

Displayfjärrkontrollen har en ljus och lättavläst skärm, så att du kan visa och navigera iPod-innehållet på fjärrkontrollen – precis som på en iPod!

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.2

av 5

5

Recensioner

2
1

25/01/2010

United Kingdom

United Kingdom

Den här recensionen skrevs för DLA78405 iBoom JukeBox

Den här recensionen skrevs för DLA78405 iBoom JukeBox

09/10/2011

Nederland

Nederland

Super

Iboom gekocht voor ipod, strak design, afstandbedienbaar en voor zo een compacte speaker super geluid met zelfs een mooie diepe bass weergave. Echt een top apparaat!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DLA78405 iBoom JukeBox

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DLA78405 iBoom JukeBox

16/07/2012

France

France

bon qualité sonore mais petits quelques détails à corriger......!!!

Oui comme en titre (dans le résumé ) c'est un bon produit mais n'est pas le "must" car il y a des problèmes à régler sur le volume sonore qui me fait éteindre automatiquement le dock , la batterie inexistant (bon je veux bien admettre que ce n'est un produit pas récent) mais tout c'est de la marque PHILIPS, ce qui veux dire des produit de qualités ....veillez monsieur,madame me comprendre j'achète beaucoup de produit de cette marque ,que j'en suis trés satisfait sauf sur Philips iBoom JukeBox DLA78405 iPod,que j'ai eut une petite déception.Merci de votre compréhension pour l'amélioration des futur produit de la même gamme avec mes sincère impression .

Den här recensionen skrevs för DLA78405 iBoom JukeBox

Den här recensionen skrevs för DLA78405 iBoom JukeBox

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