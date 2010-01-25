Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
DLA78405/10
Lyssna på iPod med fullt stereoljud
Upplev ett ljud som fyller hela rummet i din iPod med iBoom JukeBox, Hi-Fi-högtalarsystemet för iPod. Med den fantastiska displayfjärrkontrollen kan du navigera iPod-innehåll i fjärrkontrollens informationsfönster! Docka för att ladda fjärrkontrollen och din iPod.
För iPod
I HiFi-högtalarsystemet finns en klass D-förstärkare, två woofers och tweeters för en fyllig bas och klar diskant, så att du kan lyssna på musik i lyxigt stereoljud.
Det snygga högtalarsystemet gör sig bra i vilket rum som helst. Du kan lyssna på musik högt istället för i hörlurar.
Displayfjärrkontrollen har en ljus och lättavläst skärm, så att du kan visa och navigera iPod-innehållet på fjärrkontrollen – precis som på en iPod!
4.2
av 5
5
Recensioner
Bfdadf3
25/01/2010
United Kingdom
Den här recensionen skrevs för DLA78405 iBoom JukeBox
Den här recensionen skrevs för DLA78405 iBoom JukeBox
Pesso14
09/10/2011
Nederland
Super
Iboom gekocht voor ipod, strak design, afstandbedienbaar en voor zo een compacte speaker super geluid met zelfs een mooie diepe bass weergave. Echt een top apparaat!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DLA78405 iBoom JukeBox
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DLA78405 iBoom JukeBox
danipoy
16/07/2012
France
bon qualité sonore mais petits quelques détails à corriger......!!!
Oui comme en titre (dans le résumé ) c'est un bon produit mais n'est pas le "must" car il y a des problèmes à régler sur le volume sonore qui me fait éteindre automatiquement le dock , la batterie inexistant (bon je veux bien admettre que ce n'est un produit pas récent) mais tout c'est de la marque PHILIPS, ce qui veux dire des produit de qualités ....veillez monsieur,madame me comprendre j'achète beaucoup de produit de cette marque ,que j'en suis trés satisfait sauf sur Philips iBoom JukeBox DLA78405 iPod,que j'ai eut une petite déception.Merci de votre compréhension pour l'amélioration des futur produit de la même gamme avec mes sincère impression .
Den här recensionen skrevs för DLA78405 iBoom JukeBox
Den här recensionen skrevs för DLA78405 iBoom JukeBox