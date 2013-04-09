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Utgått

dockningshögtalare

DS3100/05

3.8

| (14) Recensioner | 86% rekommenderar den här produkten

Ljud som passar ditt hem

Den här snygga dockningshögtalaren kan du ha var du vill. Den ger kristallklart ljud som fyller rummet omkring dig. Synkronisera din iPod/iPhone med datorn. Du kan använda nätadapter eller batteri, vilket ger maximal flexibilitet.

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Besatt av ljud

Ljud som passar ditt hem

  • för iPod/iPhone

  • Batteri-/nätdriven

DBB för att bevara låga toner för djup bas på alla volymnivåer

DBB för att bevara låga toner för djup bas på alla volymnivåer

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

Datorsynkronisering med iPhone/iPod

Docka, spela upp och ladda! Gräv bland favoritmusiken på din iPod eller iPhone medan den laddas och synkroniseras med datorn via USB – och njut av suverän ljudkvalitet och oslagbar bekvämlighet. Låt musiken flöda, utan att få slut på ström.

Docka alla iPod/iPhone till och med om den ligger i fodralet

Docka alla iPod/iPhone till och med om den ligger i fodralet

Smart utformad, fjäderbelastad dockningsport som passar alla iPod och iPhone, utan specialadaptrar. Dessutom fungerar den även med de flesta slags fodral på – docka bara din iPod eller iPhone som den är. Nu kan du verkligen njuta av musiken utan krångel.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.8

av 5

14

Recensioner

86%

rekommenderar den här produkten

3

09/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

i po docking station

really good product i recumbent it to a friend and my mum and nan,dad,

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS3100 docking speaker

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS3100 docking speaker

25/01/2014

Italia

Italia

PRATICO E UN SUONO OTTIMALE

Mi capita spesso di viaggiare e con questo sitema philips riesco a portare con me un ottima qualità del suono.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS3100 Sistema docking con altoparlanti

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS3100 Sistema docking con altoparlanti

17/12/2013

España

España

Muy buen sonido por el precio

Por el precio que vale saca muy buen sonido. Es perfecto para cuando voy de vacaciones.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS3100 altavoz base

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS3100 altavoz base

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