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Utgått
Ljud som passar ditt hem
Den här snygga dockningshögtalaren kan du ha var du vill. Den ger kristallklart ljud som fyller rummet omkring dig. Synkronisera din iPod/iPhone med datorn. Du kan använda nätadapter eller batteri, vilket ger maximal flexibilitet.
för iPod/iPhone
Batteri-/nätdriven
Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.
Docka, spela upp och ladda! Gräv bland favoritmusiken på din iPod eller iPhone medan den laddas och synkroniseras med datorn via USB – och njut av suverän ljudkvalitet och oslagbar bekvämlighet. Låt musiken flöda, utan att få slut på ström.
Smart utformad, fjäderbelastad dockningsport som passar alla iPod och iPhone, utan specialadaptrar. Dessutom fungerar den även med de flesta slags fodral på – docka bara din iPod eller iPhone som den är. Nu kan du verkligen njuta av musiken utan krångel.
3.8
av 5
14
Recensioner
86%
rekommenderar den här produkten
robbo42
09/04/2013
United Kingdom
i po docking station
really good product i recumbent it to a friend and my mum and nan,dad,
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS3100 docking speaker
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS3100 docking speaker
Lyon78
25/01/2014
Italia
PRATICO E UN SUONO OTTIMALE
Mi capita spesso di viaggiare e con questo sitema philips riesco a portare con me un ottima qualità del suono.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS3100 Sistema docking con altoparlanti
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS3100 Sistema docking con altoparlanti
MaxiF76
17/12/2013
España
Muy buen sonido por el precio
Por el precio que vale saca muy buen sonido. Es perfecto para cuando voy de vacaciones.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS3100 altavoz base
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS3100 altavoz base