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Utgått
DS3400/12
Ljud som passar ditt hem
Dockningshögtalaren DS3400 är kompatibel med iPhone 5 och de senaste iPod-modellerna via Lightning-kontakten. Den spelar musik från din iPod eller iPhone med kristallklart ljud under laddningens gång. Du kan använda nätadapter eller batteri, vilket ger maximal flexibilitet.
med Lightning-kontakt
för iPod/iPhone
10 W, Batteri- eller sladdriven
Docka den, spela upp ljud med den, synkronisera den och ladda den! Lyssna på din favoritmusik på din iPod eller iPhone medan den laddar. Den synkroniseras också med datorn om du ansluter den till högtalaren med en USB-kabel.
Med den kostnadsfria appen får du en mängd exklusiva, coola funktioner till dockningshögtalaren. Du kan se vädret, tiden och till och med använda dina favoritbilder som bakgrund. Med ClockStudio kan du också lyssna på tusentals internationella webbradiokanaler. Mer uppdateringar om typer av skal och nya funktioner är på väg.
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