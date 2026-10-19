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Utgått

dockningshögtalare

DS3400/12

Ljud som passar ditt hem

Dockningshögtalaren DS3400 är kompatibel med iPhone 5 och de senaste iPod-modellerna via Lightning-kontakten. Den spelar musik från din iPod eller iPhone med kristallklart ljud under laddningens gång. Du kan använda nätadapter eller batteri, vilket ger maximal flexibilitet.

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Ljud som passar ditt hem

  • med Lightning-kontakt

  • för iPod/iPhone

  • 10 W, Batteri- eller sladdriven

Datorsynkronisering med iPhone/iPod

Docka den, spela upp ljud med den, synkronisera den och ladda den! Lyssna på din favoritmusik på din iPod eller iPhone medan den laddar. Den synkroniseras också med datorn om du ansluter den till högtalaren med en USB-kabel.

Kostnadsfri ClockStudio-app för webbradio och andra coola funktioner

Kostnadsfri ClockStudio-app för webbradio och andra coola funktioner

Med den kostnadsfria appen får du en mängd exklusiva, coola funktioner till dockningshögtalaren. Du kan se vädret, tiden och till och med använda dina favoritbilder som bakgrund. Med ClockStudio kan du också lyssna på tusentals internationella webbradiokanaler. Mer uppdateringar om typer av skal och nya funktioner är på väg.

Avskärmningsteknik för blockering av mobiltelefonstörning

Tekniska specifikationer

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