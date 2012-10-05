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Utgått
Utformad för att resa jorden runt med dig
Den här Philips-spelaren DS7550/12 är kompakt och bärbar, men ingen lättviktare när det handlar om ljudprestanda. Den är utformad för att ha med på resan, med ett laddningsbart batteri för lång uppspelning, robust aluminiumfinish och en bärväska.
för iPod/iPhone
Laddningsbart batteri
wOOx-tekniken är ett revolutionerande högtalarkoncept för att höra och uppleva en verkligt djup bas som är fylligare än i andra ljudsystem. Speciella högtalarelement arbetar i harmoni med wOOx-baselementen och den exakta samklangen mellan huvudelementet och diskantelementet leder till mjuka övergångar från låga/medelhöga frekvenser till höga. En dubbelfjädrande och helt symmetrisk sandwich-konstruktion ger en låg och exakt bas utan märkbar distorsion. wOOx-högtalarna ger dig en exceptionell djup och dynamisk bas genom att högtalarlådans hela volym utnyttjas för att förstärka musikintrycket.
Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.
Smart utformad, fjäderbelastad dockningsport som passar alla iPod och iPhone, utan specialadaptrar. Dessutom fungerar den även med de flesta slags fodral på – docka bara din iPod eller iPhone som den är. Nu kan du verkligen njuta av musiken utan krångel.
4.3
av 5
34
Recensioner
91%
rekommenderar den här produkten
Felto
05/10/2012
United Kingdom
the i pod touch(4) and this product are a great match
This product pleasantly surprised me. Audio quality is better than i expected and when matched with an i pod touch (4) aesthetically it is very pleasing. The carrying case was also a surprise. This unit will accompany me wherever i travel now-well done Philips. many people i know have been looking for a decent internet radio. They need look no further than this product paired with a ipod touch.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS7550 docking speaker
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS7550 docking speaker
desertbunny01
05/10/2012
United Kingdom
the i pod touch(4) and this product are a great match
This product pleasantly surprised me. Audio quality is better than i expected and when matched with an i pod touch (4) aesthetically it is very pleasing. The carrying case was also a surprise. This unit will accompany me wherever i travel now-well done Philips. many people i know have been looking for a decent internet radio. They need look no further than this product paired with a ipod touch.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS7550 docking speaker
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS7550 docking speaker
12/01/2012
United Kingdom
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS7550 docking speaker
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS7550 docking speaker