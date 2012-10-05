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Utgått

dockningshögtalare

DS7550/12

4.3

| (34) Recensioner | 91% rekommenderar den här produkten

Utformad för att resa jorden runt med dig

Den här Philips-spelaren DS7550/12 är kompakt och bärbar, men ingen lättviktare när det handlar om ljudprestanda. Den är utformad för att ha med på resan, med ett laddningsbart batteri för lång uppspelning, robust aluminiumfinish och en bärväska.

Visa alla fördelar

med den här dockningshögtalaren

Utformad för att resa jorden runt med dig

  • för iPod/iPhone

  • Laddningsbart batteri

wOOx-teknik för fyllig och exakt bas utan distorsion

wOOx-teknik för fyllig och exakt bas utan distorsion

wOOx-tekniken är ett revolutionerande högtalarkoncept för att höra och uppleva en verkligt djup bas som är fylligare än i andra ljudsystem. Speciella högtalarelement arbetar i harmoni med wOOx-baselementen och den exakta samklangen mellan huvudelementet och diskantelementet leder till mjuka övergångar från låga/medelhöga frekvenser till höga. En dubbelfjädrande och helt symmetrisk sandwich-konstruktion ger en låg och exakt bas utan märkbar distorsion. wOOx-högtalarna ger dig en exceptionell djup och dynamisk bas genom att högtalarlådans hela volym utnyttjas för att förstärka musikintrycket.

DBB för att bevara låga toner för djup bas på alla volymnivåer

DBB för att bevara låga toner för djup bas på alla volymnivåer

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

Docka alla iPod/iPhone till och med om den ligger i fodralet

Docka alla iPod/iPhone till och med om den ligger i fodralet

Smart utformad, fjäderbelastad dockningsport som passar alla iPod och iPhone, utan specialadaptrar. Dessutom fungerar den även med de flesta slags fodral på – docka bara din iPod eller iPhone som den är. Nu kan du verkligen njuta av musiken utan krångel.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.3

av 5

34

Recensioner

91%

rekommenderar den här produkten

05/10/2012

United Kingdom

United Kingdom

the i pod touch(4) and this product are a great match

This product pleasantly surprised me. Audio quality is better than i expected and when matched with an i pod touch (4) aesthetically it is very pleasing. The carrying case was also a surprise. This unit will accompany me wherever i travel now-well done Philips. many people i know have been looking for a decent internet radio. They need look no further than this product paired with a ipod touch.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS7550 docking speaker

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS7550 docking speaker

05/10/2012

United Kingdom

United Kingdom

the i pod touch(4) and this product are a great match

This product pleasantly surprised me. Audio quality is better than i expected and when matched with an i pod touch (4) aesthetically it is very pleasing. The carrying case was also a surprise. This unit will accompany me wherever i travel now-well done Philips. many people i know have been looking for a decent internet radio. They need look no further than this product paired with a ipod touch.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS7550 docking speaker

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS7550 docking speaker

12/01/2012

United Kingdom

United Kingdom

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS7550 docking speaker

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS7550 docking speaker

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