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Utgått

5.1-hemmabiosystem

HTS3510/12

4

| (17) Recensioner

Besatt av ljud

Njut av bio hemma! Denna Philips hemmabio med kraftfulla högtalare med baskanaler och HDMI 1080p-upplösning med HD ger en ny dimension till din hemmabioupplevelse

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Kraftfullt hemmabioljud med djup bas

Besatt av ljud

  • HDMI 1080p

Kraftfulla högtalare med baskanaler för fantastiskt ljud

Kraftfulla högtalare med baskanaler för fantastiskt ljud

Surroundljud med Dolby Digital och Pro Logic II

Surroundljud med Dolby Digital och Pro Logic II

En inbyggd Dolby Digital-avkodare eliminerar behovet av en extern avkodare genom att bearbeta alla de sex kanalerna med ljudinformation. Resultatet blir ett surroundljud med förbluffande naturlig känsla av atmosfär och dynamisk realism. Dolby Prologic II ger femkanalig surroundbearbetning från alla typer av stereokällor.

300 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik

300 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik

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Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.0

av 5

17

Recensioner

2

06/09/2019

España

España

Muy potente y buen sonido

Porque lo conecto ala alimentación y parpadea , y se queda la luz fija , le doy a encender y no enciende que puede ser ? Y el fusible no es ..

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS3510 Sistema de cine en casa 5.1

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS3510 Sistema de cine en casa 5.1

15/07/2012

France

France

Ce produit et trés bien

Ce produit et trés bien pour sa qualités prix. je vous le conseille.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes

20/07/2011

France

France

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes

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