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Utgått
HTS3510/12
Besatt av ljud
Njut av bio hemma! Denna Philips hemmabio med kraftfulla högtalare med baskanaler och HDMI 1080p-upplösning med HD ger en ny dimension till din hemmabioupplevelse
HDMI 1080p
En inbyggd Dolby Digital-avkodare eliminerar behovet av en extern avkodare genom att bearbeta alla de sex kanalerna med ljudinformation. Resultatet blir ett surroundljud med förbluffande naturlig känsla av atmosfär och dynamisk realism. Dolby Prologic II ger femkanalig surroundbearbetning från alla typer av stereokällor.
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4.0
av 5
17
Recensioner
Xavike12
06/09/2019
España
Muy potente y buen sonido
Porque lo conecto ala alimentación y parpadea , y se queda la luz fija , le doy a encender y no enciende que puede ser ? Y el fusible no es ..
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS3510 Sistema de cine en casa 5.1
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS3510 Sistema de cine en casa 5.1
balou300
15/07/2012
France
Ce produit et trés bien
Ce produit et trés bien pour sa qualités prix. je vous le conseille.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes
springers
20/07/2011
France
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes