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Utgått

5.1-hemmabiosystem

HTS3539/12

4

| (1) Recension | 100% rekommenderar den här produkten

Kraftfullt surroundljud

Ge hemunderhållningsupplevelsen en ny dimension med Philips hemmabiosystem HTS3539. Njut av kraftfullt 600 W-surroundljud från synliga högtalarelement och förbättrad DVD-videoupplösning till 1080p via HDMI för HD-liknande bildkvalitet.

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från kompakta högtalare

Kraftfullt surroundljud

  • DVD

600 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik

600 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik

Dolby Digital för den ultimata filmupplevelsen

Dolby Digital för den ultimata filmupplevelsen

Eftersom Dolby Digital, som är världens populäraste standard för digitalt flerkanaligt ljud, utnyttjar människoörats naturliga sätt att bearbeta ljud, upplever du surroundljudet med överlägsen kvalitet och verklighetstrogna ledljud.

Blottade högtalarelement för kraftfullt ljud

Blottade högtalarelement för kraftfullt ljud

Tekniska specifikationer

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4.0

av 5

1

Recension

100%

rekommenderar den här produkten

5
3
2
1

02/12/2012

België

België

un peut deçu

bonjours je suis un peut deçu du home hts3539/12 car voila j ai un laser disque est je ne peut le brancher est sais un peut dommage sinon bon materiel qui fonctionne bien en faite on ne peut pas brancher beaucoup de chose dessus

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS3539 Home Cinéma 5 enceintes

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS3539 Home Cinéma 5 enceintes

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