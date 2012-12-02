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Utgått
Kraftfullt surroundljud
Ge hemunderhållningsupplevelsen en ny dimension med Philips hemmabiosystem HTS3539. Njut av kraftfullt 600 W-surroundljud från synliga högtalarelement och förbättrad DVD-videoupplösning till 1080p via HDMI för HD-liknande bildkvalitet.
DVD
Eftersom Dolby Digital, som är världens populäraste standard för digitalt flerkanaligt ljud, utnyttjar människoörats naturliga sätt att bearbeta ljud, upplever du surroundljudet med överlägsen kvalitet och verklighetstrogna ledljud.
4.0
av 5
1
Recension
100%
rekommenderar den här produkten
paul
02/12/2012
België
un peut deçu
bonjours je suis un peut deçu du home hts3539/12 car voila j ai un laser disque est je ne peut le brancher est sais un peut dommage sinon bon materiel qui fonctionne bien en faite on ne peut pas brancher beaucoup de chose dessus
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS3539 Home Cinéma 5 enceintes
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS3539 Home Cinéma 5 enceintes