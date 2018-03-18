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Utgått
HTS3541/12
Kraftfullt surroundljud från kompakta högtalare
Njut av bio hemma! Få en ny dimension till din hemmabioupplevelse med blottade högtalarelement som ger kraftfullt surroundljud och Full HD 1080p med Blu-ray Disc-uppspelning.
Blu-ray
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Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio Essential ger bästa tänkbara ljud från Blu-ray-skivor. Det återgivna ljudet är nästan omöjligt att särskilja från den ursprungliga studioinspelningen. Du hör vad de, som skapade musiken, avsåg att du skulle höra. Med Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio Essential får du den ultimata HD-upplevelsen.
3.6
av 5
37
Recensioner
redvox
18/03/2018
Deutschland
Bin mit dem Gerät sehr zufrieden
Das Gerät ist sehr gut ich finde aber ein scart Anschluss wäre gut gewesen und der USB liegt etwas zu tief.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS3541 5.1 Home Entertainment-System
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS3541 5.1 Home Entertainment-System
Spuffel23
16/07/2013
Österreich
Super Sound
Ich bin mit dem Produkt super zufrieden, die Sourround Anlage hat einen tollen Klang und macht auch bei Actionfilmen eine gute Figur. Ich würde immer wieder auf die Phillipsprodukte zurück greifen. Vor allem für das Geld, ist die Qualtität einfach nur überzeugend.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS3541 5.1 Home Entertainment-System
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS3541 5.1 Home Entertainment-System
tasso
11/10/2012
Suisse
Verifierad köpare
sehr gut
ohne Probleme angeschlossen an ältere Geräte und alles funktioniert tadellos.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS3541 5.1 Home Entertainment-System
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS3541 5.1 Home Entertainment-System
Du kan uppgradera för åtkomst till YouTube och Picasa på www.philips.com/support
Endast för Wi-Fi-förberedda modeller. Mer information finns i produktspecifikationerna.