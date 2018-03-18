ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Bild av en enda produkt
  • Foto av fjärrkontroll
  • Foto av produktdetalj
  • Alternativt produktfoto
  • Bild av en enda produkt
  • Foto av fjärrkontroll
  • Foto av produktdetalj
  • Alternativt produktfoto

Utgått

5.1-hemmabiosystem

HTS3541/12

3.6

| (37) Recensioner

Kraftfullt surroundljud från kompakta högtalare

Njut av bio hemma! Få en ny dimension till din hemmabioupplevelse med blottade högtalarelement som ger kraftfullt surroundljud och Full HD 1080p med Blu-ray Disc-uppspelning.

Visa alla fördelar

från kompakta högtalare

Kraftfullt surroundljud från kompakta högtalare

  • Blu-ray

300 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik

300 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik

-

Dolby TrueHD och DTS-HD för surroundljud med HiFi-kvalitet

Dolby TrueHD och DTS-HD för surroundljud med HiFi-kvalitet

Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio Essential ger bästa tänkbara ljud från Blu-ray-skivor. Det återgivna ljudet är nästan omöjligt att särskilja från den ursprungliga studioinspelningen. Du hör vad de, som skapade musiken, avsåg att du skulle höra. Med Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio Essential får du den ultimata HD-upplevelsen.

Blottade högtalarelement för kraftfullt ljud

Blottade högtalarelement för kraftfullt ljud

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

3.6

av 5

37

Recensioner

18/03/2018

Deutschland

Deutschland

Bin mit dem Gerät sehr zufrieden

Das Gerät ist sehr gut ich finde aber ein scart Anschluss wäre gut gewesen und der USB liegt etwas zu tief.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS3541 5.1 Home Entertainment-System

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS3541 5.1 Home Entertainment-System

16/07/2013

Österreich

Österreich

Super Sound

Ich bin mit dem Produkt super zufrieden, die Sourround Anlage hat einen tollen Klang und macht auch bei Actionfilmen eine gute Figur. Ich würde immer wieder auf die Phillipsprodukte zurück greifen. Vor allem für das Geld, ist die Qualtität einfach nur überzeugend.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS3541 5.1 Home Entertainment-System

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS3541 5.1 Home Entertainment-System

11/10/2012

Suisse

Suisse

Verifierad köpare

sehr gut

ohne Probleme angeschlossen an ältere Geräte und alles funktioniert tadellos.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS3541 5.1 Home Entertainment-System

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS3541 5.1 Home Entertainment-System

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Du kan uppgradera för åtkomst till YouTube och Picasa på www.philips.com/support

  2. Endast för Wi-Fi-förberedda modeller. Mer information finns i produktspecifikationerna.