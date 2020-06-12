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Utgått

2.1-hemmabiosystem

HTS7200/12

3.4

| (117) Recensioner

Renhet i varje ljuddetalj

Ta del av en ny HD-upplevelse med den här eleganta Blu-ray-hemmabion av aluminium och glas. Mjuka dome tweeter-element inbyggda i dess högkvalitativa högtalare ger perfekt ljudkvalitet. Filmtittandet blir en helt ny upplevelse.

Visa alla fördelar

med Blu-ray Disc-uppspelning

Renhet i varje ljuddetalj

  • Blu-ray Disc-uppspelning

Mjuka dome tweeter-högtalare för äkta och rent ljud

Mjuka dome tweeter-högtalare för äkta och rent ljud

Mjuka dome tweeter-högtalare återger höga och medelhöga frekvenser klart, vilket förbättrar den övergripande klarheten för ljud från högtalarna.

Dolby Virtual Speaker för realistiskt surroundljud

Dolby Virtual Speaker för realistiskt surroundljud

Dolby Virtual Speaker är en avancerad teknik för ljudvirtualisering som producerar ett fylligt surroundljud från ett system med två högtalare. Mycket avancerade rumsliga algoritmer reproducerar ljudegenskaperna som förekommer i en idealisk 5.1-kanalsmiljö. DVD-uppspelningen förbättras genom att den 2-kanaliga miljön expanderas. I kombination med Dolby Pro Logic II-bearbetning omvandlas högkvalitativt stereoljud till verklighetstroget, flerkanaligt surroundljud. Du behöver inte köpa extra högtalare, sladdar eller högtalarstativ för att få ljud som fyller hela rummet.

FullSound™ så att MP3-musiken blir levande

FullSound™ så att MP3-musiken blir levande

Philips innovativa FullSound-teknik återskapar ljuddetaljer naturtroget till komprimerad MP3-musik, vilket ger en dramatisk berikning och förbättring så att du kan uppleva CD-musik utan distorsion. FullSound är baserat på en algoritm för efterbehandling av ljud, och kombinerar Philips erkända expertis inom musikreproduktion med styrkan i den senaste generationens DSP (Digital Signal Processor). Resultatet är en fylligare bas med mer djup och intryck, förstärkt röst, klarhet i instrumenten och stor detaljrikedom. Återupptäck din komprimerade MP3-musik med naturtroget ljud som kommer att beröra din själ och få dina fötter att dansa.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.4

av 5

117

Recensioner

12/06/2020

España

España

Disfrutando en casa

Porque lo merece, lástima no se siga haciendo. Donde puedo encontrar este producto similar.

Fördelar

Todo...

Nackdelar

Nada

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS7200 Sistemas de cine en casa 2.1

Datum för användning 2018-06-12

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS7200 Sistemas de cine en casa 2.1

Datum för användning 2018-06-12

01/12/2016

Nederland

Nederland

Uitstekent mooi warm geluid en erg gebruiksvriendelijk.

Werkt goed en naar behoren, gebruik vriendelijk en duidelijk. Mooi warm geluid.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS7200 2.1 home cinema

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS7200 2.1 home cinema

22/04/2014

Deutschland

Deutschland

Sehr gute Klangqualität und sehr gutes Design

Die Klangqualität der drei Lautsprecher ist hervorragend und das Design ist sehr schön. Das flache Gerät und die sehr formschönen Lautsprecher mit Glasfuss sind optisch sehr ansprechend. Die Gerätebedienung wie auch die Handhabung der Fernbedienung ist einfach und übersichtlich.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS7200 2.1 Home Entertainment

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS7200 2.1 Home Entertainment

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