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Utgått
HTS7500/12
Njut av bio hemma
Det här systemet ger HD-bild och surroundljud i en elegant design med högkvalitativ aluminiumyta. Högtalarna ger naturtroget surroundljud för en sann hemmabioupplevelse.
Blu-ray Disc-uppspelning
Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio Essential ger bästa tänkbara ljud från Blu-ray-skivor. Det återgivna ljudet är nästan omöjligt att särskilja från den ursprungliga studioinspelningen. Du hör vad de, som skapade musiken, avsåg att du skulle höra. Med Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio Essential får du den ultimata HD-upplevelsen.
DoubleBASS gör att du kan höra även de allra djupaste bastonerna. Tekniken fångar lågfrekventa basljud och återskapar dem inom subwooferns ljudintervall, vilket ger ett mäktigare och snyggare ljud och bidrar till en fullständig ljudupplevelse utan kompromisser.
Blu-ray-skivor har kapacitet för högupplösta data och bilder med en upplösning på 1920 x 1080, som är definitionen för fullständigt högupplösta bilder. Scener verkar få liv när detaljerna framträder lika tydligt som i verkligheten, rörelserna mjukas ut och bilderna blir kristallklara. Med Blu-ray får du även okomprimerat surroundljud så att ljudupplevelsen känns nära nog verklig. Den stora lagringskapaciteten på Blu-ray-skivor gör det möjligt att införliva en mängd interaktiva funktioner. Smidig navigering under uppspelning och andra funktioner, till exempel popupmenyer, ger hemmabiosystemet en helt ny dimension.
3.0
av 5
25
Recensioner
Toppyjazz
12/07/2019
Deutschland
Schönes Heimkino, tolles design!
Mein zweites Heimkino von Philips. Laut und video sind sehr gut.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS7500 5.1 Home Entertainment-System
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS7500 5.1 Home Entertainment-System
gilden
20/05/2012
België
son performant et puissant
un peu long à la mise en route (exemple 26 secondes nécessaires pour écouter la radio - c'est long) Ecran petit et mal placé, il faut s'abaisser pour pouvoir le lire sinon c'est un très bon produit - il rempli la pièce d'un son de grande qualité et sans aucune distortion
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS7500 Home Cinéma 5 enceintes
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS7500 Home Cinéma 5 enceintes
Janbussum
12/10/2011
Nederland
Perfect apparaat, goede prijs
goed bedieningsgemak. apparaat waarover is nagedacht
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS7500 5.1 home cinema
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS7500 5.1 home cinema