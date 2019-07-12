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Utgått

5.1-hemmabiosystem

HTS7500/12

3

| (25) Recensioner

Njut av bio hemma

Det här systemet ger HD-bild och surroundljud i en elegant design med högkvalitativ aluminiumyta. Högtalarna ger naturtroget surroundljud för en sann hemmabioupplevelse.

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med Blu-ray Disc-uppspelning

Njut av bio hemma

  • Blu-ray Disc-uppspelning

Dolby TrueHD och DTS-HD för surroundljud med HiFi-kvalitet

Dolby TrueHD och DTS-HD för surroundljud med HiFi-kvalitet

Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio Essential ger bästa tänkbara ljud från Blu-ray-skivor. Det återgivna ljudet är nästan omöjligt att särskilja från den ursprungliga studioinspelningen. Du hör vad de, som skapade musiken, avsåg att du skulle höra. Med Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio Essential får du den ultimata HD-upplevelsen.

DoubleBASS-teknik för fylligare och djupare bas

DoubleBASS-teknik för fylligare och djupare bas

DoubleBASS gör att du kan höra även de allra djupaste bastonerna. Tekniken fångar lågfrekventa basljud och återskapar dem inom subwooferns ljudintervall, vilket ger ett mäktigare och snyggare ljud och bidrar till en fullständig ljudupplevelse utan kompromisser.

Blu-ray Disc-uppspelning för skarpa bilder i Full HD 1080p

Blu-ray Disc-uppspelning för skarpa bilder i Full HD 1080p

Blu-ray-skivor har kapacitet för högupplösta data och bilder med en upplösning på 1920 x 1080, som är definitionen för fullständigt högupplösta bilder. Scener verkar få liv när detaljerna framträder lika tydligt som i verkligheten, rörelserna mjukas ut och bilderna blir kristallklara. Med Blu-ray får du även okomprimerat surroundljud ­ så att ljudupplevelsen känns nära nog verklig. Den stora lagringskapaciteten på Blu-ray-skivor gör det möjligt att införliva en mängd interaktiva funktioner. Smidig navigering under uppspelning och andra funktioner, till exempel popupmenyer, ger hemmabiosystemet en helt ny dimension.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.0

av 5

25

Recensioner

12/07/2019

Deutschland

Deutschland

Schönes Heimkino, tolles design!

Mein zweites Heimkino von Philips. Laut und video sind sehr gut.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS7500 5.1 Home Entertainment-System

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS7500 5.1 Home Entertainment-System

20/05/2012

België

België

son performant et puissant

un peu long à la mise en route (exemple 26 secondes nécessaires pour écouter la radio - c'est long) Ecran petit et mal placé, il faut s'abaisser pour pouvoir le lire sinon c'est un très bon produit - il rempli la pièce d'un son de grande qualité et sans aucune distortion

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS7500 Home Cinéma 5 enceintes

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS7500 Home Cinéma 5 enceintes

12/10/2011

Nederland

Nederland

Perfect apparaat, goede prijs

goed bedieningsgemak. apparaat waarover is nagedacht

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS7500 5.1 home cinema

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS7500 5.1 home cinema

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