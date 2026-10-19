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Utgått
LR03P1F/00
Ger ström till alla energikrävande apparater
Dagens elektroniska produkter, till exempel elektroniska leksaker och bärbara ljudenheter, förbrukar mer ström än någonsin. Med Power Alkaline-batterier från Philips kan du använda dem längre.
AAA
Batterier
De här batterierna från Philips är garanterat fria från skadliga tungmetaller som kadmium, kvicksilver och bly.
Varje batteri förlorar energi när det inte används. Vi garanterar att batterierna behåller åtminstone 80 % av den ursprungliga energin inom bäst före-datumet.
Philips erbjuder ett komplett utbud som består av de mest använda batterierna (AA, AAA, C, D, 9V) i olika förpackningsstorlekar för att tillgodose dina behov.
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