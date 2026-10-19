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Utgått

Power Alkalinebatteri

LR03P1F/00

Ger ström till alla energikrävande apparater

Dagens elektroniska produkter, till exempel elektroniska leksaker och bärbara ljudenheter, förbrukar mer ström än någonsin. Med Power Alkaline-batterier från Philips kan du använda dem längre.

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Ger ström till alla energikrävande apparater

  • AAA

  • Batterier

Philips alkaliska batterier innehåller 0 % kadmium, kvicksilver och bly

De här batterierna från Philips är garanterat fria från skadliga tungmetaller som kadmium, kvicksilver och bly.

Batteriet förblir i bra skick i upp till tio år

Varje batteri förlorar energi när det inte används. Vi garanterar att batterierna behåller åtminstone 80 % av den ursprungliga energin inom bäst före-datumet.

Ett komplett sortiment med batterier för alla behov

Philips erbjuder ett komplett utbud som består av de mest använda batterierna (AA, AAA, C, D, 9V) i olika förpackningsstorlekar för att tillgodose dina behov.

Tekniska specifikationer

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