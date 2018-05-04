ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Besatt av ljud
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Besatt av ljud
  • Besatt av ljud
  • Besatt av ljud
  • Besatt av ljud
  • Besatt av ljud
  • Besatt av ljud
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Besatt av ljud
  • Besatt av ljud
  • Besatt av ljud
  • Besatt av ljud
  • Besatt av ljud

Utgått

Tunt DVD-mikrosystem

MCD388/12

3.7
| (14) Recensioner
Besatt av ljud
Upplev ljud och video som aldrig förr med det väggmonterbara och tunna DVD-mikrosystem från Philips. Uppspelning från flera källor. Med HDMI-anslutningen får du skarpare bilder.
Visa alla fördelar

Ljud som passar ditt hem

Besatt av ljud

  • Trådlös subwoofer

  • väggmonterbar

Spela upp DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) och Picture CD

Spela upp DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) och Picture CD

Philips-spelaren är kompatibel med de flesta DVD- och CD-skivorna som finns på marknaden. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) och Picture CD – alla spelas upp på spelaren. SVCD står för "Super VideoCD". Kvaliteten hos SVCD är mycket bättre än hos VCD, särskilt när det gäller bildskärpa tack vare en högre upplösning. Med DivX®-support kan du njuta av DivX®-kodade videofilmer. DivX-medieformatet är en MPEG4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda till att spara stora filer, som filmer, filmklipp och musikvideor på skivor som CD-R/RW och inspelningsbara DVD-skivor.

Digital trådlös subwoofer för kraftfull bas

Digital trådlös subwoofer för kraftfull bas

Den här digitala trådlösa subwoofern är optimerad för basfrekvenser. Resultatet är en kraftfull djup bas med minimal distorsion.

Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar

Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar

Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

3.7

av 5

14

Recensioner

1

04/05/2018

Sverige

Sverige

DVD-mikrosystem MCD388

Det här microsystemet har bra ljud och den är lättplacerad och är lättanvänd.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCD388 Tunt DVD-mikrosystem

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCD388 Tunt DVD-mikrosystem

17/03/2017

Danmark

Danmark

Virkelig god lyd til 5 stjerner

Et virkelig godt musikanlæg med en god og kraftfuld lyd lige til 5 stjerner.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCD388 Elegant DVD-mikrosystem

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCD388 Elegant DVD-mikrosystem

04/09/2016

Italia

Italia

Problema espulsione cd audio

Salve volevo segnalare un problema al mio philips mcd 388 e più precisamente premendo il tasto eject il cd appena ascoltato correttamente non esce dal vassoio. Perché?

Den här recensionen skrevs för MCD388 Elegante sistema micro DVD

Den här recensionen skrevs för MCD388 Elegante sistema micro DVD

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.