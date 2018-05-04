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Utgått
MCD388/12
Trådlös subwoofer
väggmonterbar
Philips-spelaren är kompatibel med de flesta DVD- och CD-skivorna som finns på marknaden. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) och Picture CD – alla spelas upp på spelaren. SVCD står för "Super VideoCD". Kvaliteten hos SVCD är mycket bättre än hos VCD, särskilt när det gäller bildskärpa tack vare en högre upplösning. Med DivX®-support kan du njuta av DivX®-kodade videofilmer. DivX-medieformatet är en MPEG4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda till att spara stora filer, som filmer, filmklipp och musikvideor på skivor som CD-R/RW och inspelningsbara DVD-skivor.
Den här digitala trådlösa subwoofern är optimerad för basfrekvenser. Resultatet är en kraftfull djup bas med minimal distorsion.
Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.
3.7
av 5
14
Recensioner
Lalle
04/05/2018
Sverige
DVD-mikrosystem MCD388
Det här microsystemet har bra ljud och den är lättplacerad och är lättanvänd.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCD388 Tunt DVD-mikrosystem
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCD388 Tunt DVD-mikrosystem
stoneboy
17/03/2017
Danmark
Virkelig god lyd til 5 stjerner
Et virkelig godt musikanlæg med en god og kraftfuld lyd lige til 5 stjerner.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCD388 Elegant DVD-mikrosystem
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCD388 Elegant DVD-mikrosystem
Pallino66
04/09/2016
Italia
Problema espulsione cd audio
Salve volevo segnalare un problema al mio philips mcd 388 e più precisamente premendo il tasto eject il cd appena ascoltato correttamente non esce dal vassoio. Perché?
Den här recensionen skrevs för MCD388 Elegante sistema micro DVD
Den här recensionen skrevs för MCD388 Elegante sistema micro DVD