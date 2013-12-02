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Utgått
Besatt av ljud
Upplev biokvalitetsljud hemifrån med Philips mikrosystem med DVD-komponent. Anslut en USB-kompatibel enhet för foto och MP3/WMA-musikuppspelning i perfekt ljudåtergivning. Njut av det dramatiska ljudet med en total uteffekt på 100 W RMS.
100 W
En frontmatad motorstyrd skjutlucka ger ännu mer elegans till systemets redan tunna och snygga design. Den stilrena men ändå funktionella skivluckan skjuts uppåt och nedåt vertikalt i en jämn rörelse när du trycker på knappen för att byta musik. Luta dig tillbaka och njut av dynamiska ljudprestanda medan du tittar på skivan som spelas genom det genomskinliga fönstret.
I ljudspektrumet är höga och låga frekvenser relativt sett svårare att höra för det mänskliga örat, särskilt vid låga volymer. Genom att aktivera loudnessfunktionen förstärks basen och diskanten så att du kan njuta av en mer balanserad ljudbild.
Philips-spelaren är kompatibel med de flesta DVD- och CD-skivorna som finns på marknaden. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) och Picture CD – alla spelas upp på spelaren. SVCD står för "Super VideoCD". Kvaliteten hos SVCD är mycket bättre än hos VCD, särskilt när det gäller bildskärpa tack vare en högre upplösning. Med DivX®-support kan du njuta av DivX®-kodade videofilmer. DivX-medieformatet är en MPEG4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda till att spara stora filer, som filmer, filmklipp och musikvideor på skivor som CD-R/RW och inspelningsbara DVD-skivor.
3.7
av 5
15
Recensioner
80%
rekommenderar den här produkten
Stone
02/12/2013
België
Het product is zoals je van PHILIPS mag verwachten,uitstekend!!!
Prachtig apparaat,gemak van bedienen,doet wat moet,raad ik iedereen aan,geluid en design zijn subliem!!!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCD712 DVD-microsysteem met componentontwerp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCD712 DVD-microsysteem met componentontwerp
h3orko
24/06/2013
Nederland
betaalbaar music center, met zeer goede prestaties.
presets van de zenders niet intuïtief, verder prima product. In combinatie met een blue-tooth (logitech) reciever spelen we via de ipad onze gehele muziekcollectie af. Het geluid is goed en de bediening prima.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCD712 DVD-microsysteem met componentontwerp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCD712 DVD-microsysteem met componentontwerp
thira
16/09/2012
Deutschland
dieses produkt ist einfach super und auch sehr benutzerfreundlich
-sehr guter klang -einfach zu bedienen -schönes,ansprechendes design
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCD712 DVD Komponenten-Microsystem
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCD712 DVD Komponenten-Microsystem