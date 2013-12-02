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Utgått

Komponent-DVD-mikrosystem

MCD712/12

3.7

| (15) Recensioner | 80% rekommenderar den här produkten

Besatt av ljud

Upplev biokvalitetsljud hemifrån med Philips mikrosystem med DVD-komponent. Anslut en USB-kompatibel enhet för foto och MP3/WMA-musikuppspelning i perfekt ljudåtergivning. Njut av det dramatiska ljudet med en total uteffekt på 100 W RMS.

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Slappna av med fantastisk musik och film

Besatt av ljud

  • 100 W

Motorstyrd släde för CD-skivor för bekväm åtkomst

En frontmatad motorstyrd skjutlucka ger ännu mer elegans till systemets redan tunna och snygga design. Den stilrena men ändå funktionella skivluckan skjuts uppåt och nedåt vertikalt i en jämn rörelse när du trycker på knappen för att byta musik. Luta dig tillbaka och njut av dynamiska ljudprestanda medan du tittar på skivan som spelas genom det genomskinliga fönstret.

Loudness för extra bas och diskant

I ljudspektrumet är höga och låga frekvenser relativt sett svårare att höra för det mänskliga örat, särskilt vid låga volymer. Genom att aktivera loudnessfunktionen förstärks basen och diskanten så att du kan njuta av en mer balanserad ljudbild.

Spela upp DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) och Picture CD

Spela upp DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) och Picture CD

Philips-spelaren är kompatibel med de flesta DVD- och CD-skivorna som finns på marknaden. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) och Picture CD – alla spelas upp på spelaren. SVCD står för "Super VideoCD". Kvaliteten hos SVCD är mycket bättre än hos VCD, särskilt när det gäller bildskärpa tack vare en högre upplösning. Med DivX®-support kan du njuta av DivX®-kodade videofilmer. DivX-medieformatet är en MPEG4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda till att spara stora filer, som filmer, filmklipp och musikvideor på skivor som CD-R/RW och inspelningsbara DVD-skivor.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.7

av 5

15

Recensioner

80%

rekommenderar den här produkten

2

02/12/2013

België

België

Het product is zoals je van PHILIPS mag verwachten,uitstekend!!!

Prachtig apparaat,gemak van bedienen,doet wat moet,raad ik iedereen aan,geluid en design zijn subliem!!!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCD712 DVD-microsysteem met componentontwerp

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCD712 DVD-microsysteem met componentontwerp

24/06/2013

Nederland

Nederland

betaalbaar music center, met zeer goede prestaties.

presets van de zenders niet intuïtief, verder prima product. In combinatie met een blue-tooth (logitech) reciever spelen we via de ipad onze gehele muziekcollectie af. Het geluid is goed en de bediening prima.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCD712 DVD-microsysteem met componentontwerp

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCD712 DVD-microsysteem met componentontwerp

16/09/2012

Deutschland

Deutschland

dieses produkt ist einfach super und auch sehr benutzerfreundlich

-sehr guter klang -einfach zu bedienen -schönes,ansprechendes design

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCD712 DVD Komponenten-Microsystem

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCD712 DVD Komponenten-Microsystem

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