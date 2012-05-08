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Utgått
Besatt av ljud
Skäm bort dig själv med fantastiskt ljud från Philips klassiska mikromusiksystem som både är kompakt och elegant. Njut av din favoritmusik från MP3-CD och USB Direct-uppspelning, med extra fyllighet genom den kraftfulla DBB-funktionen (Dynamic Bass Boost).
10 W
Kassett
Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.
Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.
Med ljudkomprimeringsteknik kan digitala musikfiler reduceras upp till 10 gånger i storlek utan att ljudkvaliteten radikalt försämras. MP3 och WMA är två av komprimeringsformaten med vilka du kan uppleva en hel värld av digital musik på din Philips-spelare. Ladda ned MP3- eller WMA-låtar på musikwebbplatser på internet eller skapa dina egna MP3- eller WMA-musikfiler genom att rippa dina CD-skivor och överföra dem till spelaren.
4.0
av 5
1
Recension
100%
rekommenderar den här produkten
Klemi
08/05/2012
Deutschland
Benutzerfreundlich
selbst für ältere Menschen (Schwiegermutter) ist das Gerät ohne große Probleme zu bedienen. Die Senderwahl ist gut durchdacht. Auch die Bedienung des CD - Laufwerks ist noch möglich.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM167 Klassisches Micro-Musiksystem
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM167 Klassisches Micro-Musiksystem