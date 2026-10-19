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Utgått

Micro-Hi Fi-system

MCM190/22

Njut av musik på MP3-CD precis som du vill ha den

Den här skönheten med träfinish är kompakt och stilfull, men sparar inte heller på krutet. En kombination av överlägsna prestanda och nödvändiga funktioner utan estetiska kompromisser. Luta dig bara tillbaka och njut av musiken precis som du vill ha den.

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Njut av musik på MP3-CD precis som du vill ha den

  • MP3

2x5 W RMS/2x10 W musikeffekt/400 W PMPO

Incredible Surround™ för ett större ljud

Incredible Surround™ är en ljudteknik från Philips som dramatiskt förstärker ljudfältet så att du kan försjunka in i ljudet. Med den allra bästa elektroniska fasförskjutningen, kan Incredible Surround™ blanda ljudet från vänster till höger så att avståndet mellan de båda högtalarna tycks bli större. Den ökade bredden leder till bättre stereoeffekt och skapar mer naturliga ljuddimensioner. Incredible Surround™ ger dig möjlighet att uppleva ett totalt surroundljud med större djup och bredare ljud, utan att du behöver använda fler högtalare.

10 timmar med MP3-CD-musik

10 timmar med MP3-CD-musik

MP3 betyder "MPEG 1 Audio layer-3" och är en revolutionerande komprimeringsteknik där digitala musikfiler kan göras upp till 10 gånger mindre utan att ljudkvaliteten försämras i någon större utsträckning. MP3 är ett vanligt ljudkomprimeringsformat på Internet för snabb och enkel överföring av ljudfiler.

Tekniska specifikationer

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