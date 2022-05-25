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Utgått

Mikromusiksystem

MCM3000/12

3.4

| (14) Recensioner

Fylligt och kraftfullt ljud

Det trendiga mikromusiksystemet MCM3000/12 från Philips sätter tonen med ljud som är detaljerat och är fyllt med kraftfull bas – tack vare wOOx-tekniken. Anslut via USB Direct och lyssna eller spela upp CD-/MP3-CD-skivor och njut av ljudet.

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Besatt av ljud

Fylligt och kraftfullt ljud

  • 100 W

Väcknings- och insomningsfunktion

Väcknings- och insomningsfunktion

Många väckarklockor har olika larmalternativ. Med den här klockradion från Philips kan du vakna till radio eller en traditionell larmsignal. Med insomningstimern kan du programmera tidslängden för musiken så att den sammanfaller med hur länge det normalt tar för dig att somna. Oavsett vilka krav du har på en väckarklocka, om du vill ha larmsignal med en stadig ton eller om du vill lyssna på musik när du ska somna, har den här allt.

Dome tweeter för detaljerat och naturligt ljud

Dome tweeter-högtalare återger höga och medelhöga frekvenser klart, vilket förbättrar den övergripande ljudkvaliteten från högtalarna. Genom en harmonisk blandning av oförvanskat och ofärgat mångsidigt ljud ger de såväl sång som instrument en ljudkvalitet och tonrenhet som, i kombination med woofer-högtalarna, balanserar det totala ljudet.

wOOx™-högtalare för djup och kraftfull bas

wOOx-tekniken är ett revolutionerande högtalarkoncept för att höra och uppleva en verkligt djup bas som är fylligare än i andra ljudsystem. Speciella högtalarelement arbetar i harmoni med wOOx-baselementen och den exakta samklangen mellan huvudelementet och diskantelementet leder till mjuka övergångar från låga/medelhöga frekvenser till höga. En dubbelfjädrande och helt symmetrisk sandwich-konstruktion ger en låg och exakt bas utan märkbar distorsion. wOOx-högtalarna ger dig en exceptionell djup och dynamisk bas genom att högtalarlådans hela volym utnyttjas för att förstärka musikintrycket.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.4

av 5

14

Recensioner

2

25/05/2022

France

France

Philips anställd

bonjours jai une Philips MCM3000 100 W

[Employee of philipsglobal] bonjours moi j'ador tout les marques meme ce model au nivaux du son rien a dire j'écout du son classic et du jazz ils ai parfait a mon gout pour ce prix oui le le recommende j'ai au qu'un bug sur le mein ils fau dire ce qui ait disable pas de dire du n'import quoi par fois il y a des gens qui ne son pas ci sognieux bref mon avis perso braos a philips ...

Fördelar

rien a dire

Nackdelar

pas Inconvénients

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM3000 Microchaîne

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM3000 Microchaîne

15/05/2013

Deutschland

Deutschland

Diese Anlage ist Sehr gute Tiefe Bässe und klaren Hochton

Diese Anlage hat Sehr gute Bässe und einen Klaren Ton

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM3000 Mini Stereoanlage

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM3000 Mini Stereoanlage

09/04/2013

Deutschland

Deutschland

Sehr zu emfehlen

Im Preis-Leistung Verhältnis ist die Mini Stereoanlage ein sehr gutes Gerät.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM3000 Mini Stereoanlage

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM3000 Mini Stereoanlage

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