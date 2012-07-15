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Utgått

Micro-Hi Fi-system

MCM700/12

4

| (3) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Besatt av ljud

Tillgodose alla dina ljudbehov med det snygga och kompakta mikro-Hi-Fi-systemet MCM700 med USB Direct-uppspelning. Beundra centralenheten med spegelfinish medan du njuter av högkvalitativt ljud från de snygga högtalarna med träfinish.

Visa alla fördelar

Slappna av med fantastisk musik

Besatt av ljud

  • MP3/WMA-CD

  • USB

Eleganta högtalare i träfinish

Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW

Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW

Med ljudkomprimeringsteknik kan digitala musikfiler reduceras upp till 10 gånger i storlek utan att ljudkvaliteten radikalt försämras. MP3 och WMA är två av komprimeringsformaten med vilka du kan uppleva en hel värld av digital musik på din Philips-spelare. Ladda ned MP3- eller WMA-låtar på musikwebbplatser på internet eller skapa dina egna MP3- eller WMA-musikfiler genom att rippa dina CD-skivor och överföra dem till spelaren.

Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar

Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar

Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.0

av 5

3

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

2
1

15/07/2012

Suisse

Suisse

excellent

Excellent son. Puissant Design moderne. Très petit

Den här recensionen skrevs för MCM700 Microchaîne hi-fi

Den här recensionen skrevs för MCM700 Microchaîne hi-fi

08/04/2014

France

France

Bon achat, joli design.

Bon son et bel objet. Le lecteur CD est un peu bruyant mais ça ne dérange pas l'écoute.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM700 Microchaîne hi-fi

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM700 Microchaîne hi-fi

15/07/2012

France

France

lecteur cd trop bruyant.

tres bonne chaine hifi,excellent son,mais dommage le lecteur cd est trop bruyant(sifflements) sinon bon achat.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM700 Microchaîne hi-fi

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM700 Microchaîne hi-fi

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