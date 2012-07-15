Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
Besatt av ljud
Tillgodose alla dina ljudbehov med det snygga och kompakta mikro-Hi-Fi-systemet MCM700 med USB Direct-uppspelning. Beundra centralenheten med spegelfinish medan du njuter av högkvalitativt ljud från de snygga högtalarna med träfinish.
MP3/WMA-CD
USB
Med ljudkomprimeringsteknik kan digitala musikfiler reduceras upp till 10 gånger i storlek utan att ljudkvaliteten radikalt försämras. MP3 och WMA är två av komprimeringsformaten med vilka du kan uppleva en hel värld av digital musik på din Philips-spelare. Ladda ned MP3- eller WMA-låtar på musikwebbplatser på internet eller skapa dina egna MP3- eller WMA-musikfiler genom att rippa dina CD-skivor och överföra dem till spelaren.
Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.
4.0
av 5
3
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
eriamc
15/07/2012
Suisse
excellent
Excellent son. Puissant Design moderne. Très petit
Den här recensionen skrevs för MCM700 Microchaîne hi-fi
Den här recensionen skrevs för MCM700 Microchaîne hi-fi
Tomtomtom
08/04/2014
France
Bon achat, joli design.
Bon son et bel objet. Le lecteur CD est un peu bruyant mais ça ne dérange pas l'écoute.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM700 Microchaîne hi-fi
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM700 Microchaîne hi-fi
yves59
15/07/2012
France
lecteur cd trop bruyant.
tres bonne chaine hifi,excellent son,mais dommage le lecteur cd est trop bruyant(sifflements) sinon bon achat.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM700 Microchaîne hi-fi
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM700 Microchaîne hi-fi