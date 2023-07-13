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Utgått
MCM770/12
Besatt av ljud
Omge dig själv med ljud av förnämsta kvalitet från nya Philips Hi-Fi-komponentsystem försett med ett diskantelement med kon i silke. Dessutom har systemet eleganta högtalare i trä och ett aluminiumhölje som förstärker ljudkvaliteten och säkerställer precision och kontroll.
Diskantelement med kon i silke
60W
Formgjuten aluminium väger lite och klarar miljöer med höga temperaturer. Den är mycket stark och styv och har hög korrosionsbeständighet.
Det komponentutformade mikrosystemet levereras med ett stativ som har fyra triangulära fötter. Det kan förhindra eventuella ljudfrekvensstörningar som beror på vibrationer, överhettning och elektromagnetiska störningar från förstärkaren och CD-släden. Resultatet blir jämn och utmärkt ljudåtergivning.
I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-enheter till USB-porten på din Philips-enhet och spela upp digital musik direkt från Philips-enheten.
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3.4
av 5
10
Recensioner
Fredrheno
13/07/2023
France
J'aimerais pouvoir L'essayer mais plus disponible.
J'aime ce produit pour sa qualité Française. Mais plus disponible.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Heritage Audio MCM770 Chaîne Hi-Fi
Datum för användning 2023-06-13
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Heritage Audio MCM770 Chaîne Hi-Fi
Datum för användning 2023-06-13
Riah58
17/06/2013
Nederland
Erg blij mee.
Niets dan lof! Het is handig klein, maar prachtig geluid. Genoeg mogelijkheden in het makkelijke gebruik. Een prijswaardig apparaat.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp
radio42
09/10/2011
Nederland
een aanrader voor iedereen die van strak design en goed geluid houdt
mooi design in combinatie met gebruiksgemak en een super geluid, kortom een aanrader.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp