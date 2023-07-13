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Utgått

Heritage AudioHi-Fi-system med komponent

MCM770/12

3.4

| (10) Recensioner

Besatt av ljud

Omge dig själv med ljud av förnämsta kvalitet från nya Philips Hi-Fi-komponentsystem försett med ett diskantelement med kon i silke. Dessutom har systemet eleganta högtalare i trä och ett aluminiumhölje som förstärker ljudkvaliteten och säkerställer precision och kontroll.

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Lyssna på Hi-Fi-musik

Besatt av ljud

  • Diskantelement med kon i silke

  • 60W

Aluminiumkabinett för ett utseende som utstrålar kvalitet

Aluminiumkabinett för ett utseende som utstrålar kvalitet

Formgjuten aluminium väger lite och klarar miljöer med höga temperaturer. Den är mycket stark och styv och har hög korrosionsbeständighet.

Högkvalitativ komponentdesign med stativ

Högkvalitativ komponentdesign med stativ

Det komponentutformade mikrosystemet levereras med ett stativ som har fyra triangulära fötter. Det kan förhindra eventuella ljudfrekvensstörningar som beror på vibrationer, överhettning och elektromagnetiska störningar från förstärkaren och CD-släden. Resultatet blir jämn och utmärkt ljudåtergivning.

USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning

USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning

I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-enheter till USB-porten på din Philips-enhet och spela upp digital musik direkt från Philips-enheten.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.4

av 5

10

Recensioner

13/07/2023

France

France

J'aimerais pouvoir L'essayer mais plus disponible.

J'aime ce produit pour sa qualité Française. Mais plus disponible.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Heritage Audio MCM770 Chaîne Hi-Fi

Datum för användning 2023-06-13

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Heritage Audio MCM770 Chaîne Hi-Fi

Datum för användning 2023-06-13

17/06/2013

Nederland

Nederland

Erg blij mee.

Niets dan lof! Het is handig klein, maar prachtig geluid. Genoeg mogelijkheden in het makkelijke gebruik. Een prijswaardig apparaat.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp

09/10/2011

Nederland

Nederland

een aanrader voor iedereen die van strak design en goed geluid houdt

mooi design in combinatie met gebruiksgemak en een super geluid, kortom een aanrader.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp

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