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Utgått

StreamiumNätverksmusikspelare

NP1100/12

3.2

| (112) Recensioner

Släpp musiken fri

Genom att ansluta till både datorn och ljudsystemet ger Philips Streamium Network Music Player NP1100 trådlös åtkomst till musikbiblioteket på datorn och webbradio. En hel värld av spännande musikmöjligheter!

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Njut av musik från dator och internet – trådlöst

Släpp musiken fri

  • Kostnadsfri webbradio

  • Stor LCD-skärm

Stor skärm, stora ikoner och inzoomad text

Stor skärm, stora ikoner och inzoomad text

Fjärrkontroll för praktisk navigering

Fjärrkontroll för praktisk navigering

Hantera bekvämt Streamiums funktioner från din plats i soffan. Sök, navigera och spela upp musik snabbt och enkelt. Med alfanumerisk sökning, QuickJump och SuperScroll får du snabbt tillgång till dina favoritradiokanaler på internet eller musiken i din dator. Streamiums kontrollenhet ryms i handen.

Digitala anslutningar

Digitala anslutningar

Med Streamium Network Music Player kan du ansluta till valfri ljudenhet på ett flertal olika sätt, via digital anslutning, analog anslutning, bärbara högtalare eller hörlurar.

Tekniska specifikationer

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3.2

av 5

112

Recensioner

10/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Excellent internet radio tuner.

Add this to your hifi or self-powered pc speakers and open the door to thousands of radio stations from all around the world. Large display with clock(when in standby),compact modern design and remote control make this a good choice. Easy to set up once you have programmed your router passcode...can be connected direct with modem or wireless and will play music files on your computer. I have never had any problems with operation(i have bought 2 0f these at bargain prices) and a bonus not found on many other internet radios is display of track/artist. Connections are by phono plugs so you can use high quality interconnect leads. Headphones can be plugged straight into the unit for late nite listening. Nothing else to say really(or you may think i work for Phillips)! If you get a chance,buy one...you wont regret it!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Streamium NP1100 Network Music Player

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Streamium NP1100 Network Music Player

25/08/2020

België

België

Verifierad köpare

Philips et les utilisateurs

Bien que PHILIPS AIT ABANDONNE LES UTILISATEURS DE CE TYPE D'APPAREIL en ne permettant plus l'accès à un fournisseur de webradios ( comme vTuner, Media U, Frontier Silicom...), ce NP1100/12 était un excellent appareil toujours capable de fonctionner si PHILIPS LE VOULAIT !!!

Fördelar

Fonctionnait PARFAITEMENT

Nackdelar

PHILIPS

Den här recensionen skrevs för Streamium NP1100 Récepteur audio sans fil

Datum för användning 2018-08-25

Den här recensionen skrevs för Streamium NP1100 Récepteur audio sans fil

Datum för användning 2018-08-25

06/12/2019

België

België

Verifierad köpare

Cet appareil est excellent !

Ce NP1100 a fonctionné parfaitement pendant de nombreuses années ( j'en possède 3 !!). On peut regretter que le pavé numérique n'ait pas servi pour l'utilisation de présélections. Le recommander? Non seulement il n'est plus fabriqué MAIS SURTOUT PHILIPS NOUS A LAISSE TOMBER depuis peu en ne permettant plus l'accès au serveur qui permettait les mises à jour et donc d'ajouter de nouvelles chaines de radio (ex.: Viva +, Nostalgie +...). Cordialement, B.Boncq

Fördelar

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Nackdelar

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Den här recensionen skrevs för Streamium NP1100 Récepteur audio sans fil

Datum för användning 2017-12-06

Den här recensionen skrevs för Streamium NP1100 Récepteur audio sans fil

Datum för användning 2017-12-06

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