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Utgått
NP1100/12
Släpp musiken fri
Genom att ansluta till både datorn och ljudsystemet ger Philips Streamium Network Music Player NP1100 trådlös åtkomst till musikbiblioteket på datorn och webbradio. En hel värld av spännande musikmöjligheter!
Kostnadsfri webbradio
Stor LCD-skärm
Hantera bekvämt Streamiums funktioner från din plats i soffan. Sök, navigera och spela upp musik snabbt och enkelt. Med alfanumerisk sökning, QuickJump och SuperScroll får du snabbt tillgång till dina favoritradiokanaler på internet eller musiken i din dator. Streamiums kontrollenhet ryms i handen.
Med Streamium Network Music Player kan du ansluta till valfri ljudenhet på ett flertal olika sätt, via digital anslutning, analog anslutning, bärbara högtalare eller hörlurar.
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3.2
av 5
112
Recensioner
Flattopjohnny
10/10/2011
United Kingdom
Excellent internet radio tuner.
Add this to your hifi or self-powered pc speakers and open the door to thousands of radio stations from all around the world. Large display with clock(when in standby),compact modern design and remote control make this a good choice. Easy to set up once you have programmed your router passcode...can be connected direct with modem or wireless and will play music files on your computer. I have never had any problems with operation(i have bought 2 0f these at bargain prices) and a bonus not found on many other internet radios is display of track/artist. Connections are by phono plugs so you can use high quality interconnect leads. Headphones can be plugged straight into the unit for late nite listening. Nothing else to say really(or you may think i work for Phillips)! If you get a chance,buy one...you wont regret it!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Streamium NP1100 Network Music Player
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Streamium NP1100 Network Music Player
BOBER
25/08/2020
België
Verifierad köpare
Philips et les utilisateurs
Bien que PHILIPS AIT ABANDONNE LES UTILISATEURS DE CE TYPE D'APPAREIL en ne permettant plus l'accès à un fournisseur de webradios ( comme vTuner, Media U, Frontier Silicom...), ce NP1100/12 était un excellent appareil toujours capable de fonctionner si PHILIPS LE VOULAIT !!!
Fördelar
Fonctionnait PARFAITEMENT
Nackdelar
PHILIPS
Den här recensionen skrevs för Streamium NP1100 Récepteur audio sans fil
Datum för användning 2018-08-25
Den här recensionen skrevs för Streamium NP1100 Récepteur audio sans fil
Datum för användning 2018-08-25
Mi Amigo
06/12/2019
België
Verifierad köpare
Cet appareil est excellent !
Ce NP1100 a fonctionné parfaitement pendant de nombreuses années ( j'en possède 3 !!). On peut regretter que le pavé numérique n'ait pas servi pour l'utilisation de présélections. Le recommander? Non seulement il n'est plus fabriqué MAIS SURTOUT PHILIPS NOUS A LAISSE TOMBER depuis peu en ne permettant plus l'accès au serveur qui permettait les mises à jour et donc d'ajouter de nouvelles chaines de radio (ex.: Viva +, Nostalgie +...). Cordialement, B.Boncq
Fördelar
Voir ci-dessus.
Nackdelar
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Den här recensionen skrevs för Streamium NP1100 Récepteur audio sans fil
Datum för användning 2017-12-06
Den här recensionen skrevs för Streamium NP1100 Récepteur audio sans fil
Datum för användning 2017-12-06
Vissa funktioner kräver internetuppkoppling via bredband
Vissa tjänster är inte tillgängliga i alla områden