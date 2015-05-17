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Utgått
OR2000B/12
Med en enkel anslutning kan du njuta av all musik från bärbara enheter och datorer. Anslut bara enheten till ljudingången (3,5 mm) AUDIO-IN på din Philips-enhet. Med datorer görs anslutningen oftast från headsetutgången. När anslutningen har upprättats kan du njuta av hela din musiksamling direkt i överlägset bra högtalare. Philips ger dig helt enkelt bättre ljud.
Inspirerad av 1955 års originalradio - Den här originalminiradion för vidare de klassiska elementen från Philips legendariska radio från 1955, även känd som Philetta "BF 102 U". På den tiden slog den kompakta radion sin publik med häpnad med sin enkla design, sitt stora ljud och sin kristallklara mottagning. Philips radiohistoria sträcker sig tillbaka till 1927. Genom årtiondena har många modeller blivit välkända samlarobjekt.
1.5
av 5
2
Recensioner
PeeBee
17/05/2015
Italia
Inaffidabile
Prodotto molto leggero, plasticoso e arrivato con la manopola della sintonia montata male. Suono senza corpo, non coinvolgente. buona la capacità di sintonia. privo di interruttore per il passaggio alla riproduzione di lettore MP3. Dopo appena tre mesi di uso normalissimo si è guastata.
Den här recensionen skrevs för OR2000B Mini Original Radio
Den här recensionen skrevs för OR2000B Mini Original Radio
danietje
31/10/2018
België
prachtige klank , maar voor korte duur
3 toestellen gehad en 3 maal problemen met volumeknop na enkele weken
Den här recensionen skrevs för OR2000B Original-miniradio
Den här recensionen skrevs för OR2000B Original-miniradio