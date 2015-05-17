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Utgått

OR2000B/12

1.5

| (2) Recensioner

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Ljudingång för enkel bärbar musikuppspelning

Ljudingång för enkel bärbar musikuppspelning

Med en enkel anslutning kan du njuta av all musik från bärbara enheter och datorer. Anslut bara enheten till ljudingången (3,5 mm) AUDIO-IN på din Philips-enhet. Med datorer görs anslutningen oftast från headsetutgången. När anslutningen har upprättats kan du njuta av hela din musiksamling direkt i överlägset bra högtalare. Philips ger dig helt enkelt bättre ljud.

Analog FM/MW-radioinställning

Analog FM/MW-radioinställning

Modern nytolkning av den klassiska Philetta-designen

Inspirerad av 1955 års originalradio - Den här originalminiradion för vidare de klassiska elementen från Philips legendariska radio från 1955, även känd som Philetta "BF 102 U". På den tiden slog den kompakta radion sin publik med häpnad med sin enkla design, sitt stora ljud och sin kristallklara mottagning. Philips radiohistoria sträcker sig tillbaka till 1927. Genom årtiondena har många modeller blivit välkända samlarobjekt.

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1.5

av 5

2

Recensioner

5
4
3

17/05/2015

Italia

Italia

Inaffidabile

Prodotto molto leggero, plasticoso e arrivato con la manopola della sintonia montata male. Suono senza corpo, non coinvolgente. buona la capacità di sintonia. privo di interruttore per il passaggio alla riproduzione di lettore MP3. Dopo appena tre mesi di uso normalissimo si è guastata.

Den här recensionen skrevs för OR2000B Mini Original Radio

Den här recensionen skrevs för OR2000B Mini Original Radio

31/10/2018

België

België

prachtige klank , maar voor korte duur

3 toestellen gehad en 3 maal problemen met volumeknop na enkele weken

Den här recensionen skrevs för OR2000B Original-miniradio

Den här recensionen skrevs för OR2000B Original-miniradio

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