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Utgått

Högtalardocka

SBD7000/10

3

| (2) Recensioner

Rock'n'roll

Njut av film och musik på din iPhone med SBD7000. Rotera bara dockan för att titta på film så ställer högtalarna automatiskt om sig till optimalt stereoljud. Avskärmningstekniken för mobiltelefoner ger dig ett brusfritt ljud.

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Rullande högtalardocka för iPhone

Rock'n'roll

Med nätadaptern kan du använda den hemma.

Strömförsörj högtalarna med en nätadapter och lyssna på musik hemma

Digital klass D-förstärkare ger ljud med hög kvalitet

I en digital Class D Amplifier™ konverteras analoga signaler till digitala och därefter förstärks signalens digitala kvalitet. Signalen skickas sedan genom ett demoduleringsfilter för att ges den slutliga kvaliteten. Det förstärkta digitala ljudet ger dig alla de fördelar som digitalt ljud kan erbjuda, inklusive förbättrad ljudkvalitet. Dessutom är en digital Class D Amplifier™ mer än 90 % effektivare jämfört med traditionella AB-förstärkare. Den här högre effektiviteten kan du glädjas åt i en kraftfull förstärkare med litet footprint.

DBE förbättrar de låga tonerna på elektronisk väg

DBE förbättrar de låga tonerna på elektronisk väg

När du aktiverar DBB (dynamisk basförstärkning) förstärks de låga basfrekvenserna elektroniskt så att ljudåtergivningen blir enhetlig, framför allt när högtalarvolymen är inställd på låg nivå. Basljudet är alltid lika imponerande.

Tekniska specifikationer

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3.0

av 5

2

Recensioner

5
4
2
1

25/01/2010

France

France

Den här recensionen skrevs för SBD7000 Station d'accueil

Den här recensionen skrevs för SBD7000 Station d'accueil

25/01/2010

Nederland

Nederland

Den här recensionen skrevs för SBD7000 Luidsprekerstation

Den här recensionen skrevs för SBD7000 Luidsprekerstation

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