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Utgått
SBD7000/10
Rock'n'roll
Njut av film och musik på din iPhone med SBD7000. Rotera bara dockan för att titta på film så ställer högtalarna automatiskt om sig till optimalt stereoljud. Avskärmningstekniken för mobiltelefoner ger dig ett brusfritt ljud.
Strömförsörj högtalarna med en nätadapter och lyssna på musik hemma
I en digital Class D Amplifier™ konverteras analoga signaler till digitala och därefter förstärks signalens digitala kvalitet. Signalen skickas sedan genom ett demoduleringsfilter för att ges den slutliga kvaliteten. Det förstärkta digitala ljudet ger dig alla de fördelar som digitalt ljud kan erbjuda, inklusive förbättrad ljudkvalitet. Dessutom är en digital Class D Amplifier™ mer än 90 % effektivare jämfört med traditionella AB-förstärkare. Den här högre effektiviteten kan du glädjas åt i en kraftfull förstärkare med litet footprint.
När du aktiverar DBB (dynamisk basförstärkning) förstärks de låga basfrekvenserna elektroniskt så att ljudåtergivningen blir enhetlig, framför allt när högtalarvolymen är inställd på låg nivå. Basljudet är alltid lika imponerande.
3.0
av 5
2
Recensioner
test3433
25/01/2010
France
Den här recensionen skrevs för SBD7000 Station d'accueil
Den här recensionen skrevs för SBD7000 Station d'accueil
BrianFelegy2
25/01/2010
Nederland
Den här recensionen skrevs för SBD7000 Luidsprekerstation
Den här recensionen skrevs för SBD7000 Luidsprekerstation